نصب پایه های تقاطع بزرگراه همت و آزاد راه تهران - شمال

به گزارش خبرگزاری مهر ، مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران اظهار داشت: این پروژه در غرب تهران در منطقه دهکده المپیک واقع شده است و عملیات اجرایی آن شامل ساخت 9 دستگاه پل ، ساخت قسمت ابتدایی مسیر آزاد راه کمربندی غرب تهران و بزرگراه همت است.

مهندس مسعود نصرآزادانی افزود: در حال حاضر عملیات اجرایی احداث پل های اصلی این تقاطع در دست اجرا است و با تکمیل پروژه رینگ خروجی شهر تهران تکمیل می شود.

وی در خصوص معارضین ملکی پروژه تقاطع غیر همسطح بزرگراه همت و آزاد راه تهران گفت: بخشی از زمین دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه نیروی انتظامی که توافقات تملک آن در گذشته انجام شده به ساخت پروژه تقاطع غیر همسطح بزرگراه همت و آزاد راه تهران شمال اختصاص یافته است.

مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران در ادامه گفت: مساحت زمینی که قرار بود دانشگاه علامه طباطبایی در آن ساخته شود حدود 10 هکتار بوده اما در حال حاضر مساحت ساختمان این دانشگاه حدود 50 هکتار است .

نصرآزادانی اظهار کرد: مسئولین دانشگاه علامه طباطبایی ادعای مالکیت زمین های اطراف دانشگاه که در مسیر آزاد راه تهران - شمال قرار گرفته را نیز دارند اما سندی دال بر مالکیت آنها وجود ندارد.

مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران ضمن بیان آنکه متولی اصلی این پروژه وزارت راه و ترابری است خاطر نشان کرد: احداث این پروژه تاثیر بسیار مهمی در کاهش ترافیک منطقه و باز گشایی گره ترافیکی در گلوگاه های خروجی شهر دارد.