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۲۴ دی ۱۳۸۵، ۱۱:۴۴

تا پایان امسال صورت می گیرد ؛

نصب پایه های تقاطع بزرگراه همت و آزاد راه تهران - شمال

عملیات اجرایی ستون ها و پایه های تقاطع غیر همسطح بزرگراه همت و آزاد راه تهران - شمال ، تا پایان امسال به اتمام می رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران اظهار داشت: این پروژه در غرب تهران در منطقه دهکده المپیک واقع شده است و عملیات اجرایی آن شامل ساخت 9 دستگاه پل ، ساخت قسمت ابتدایی مسیر آزاد راه کمربندی غرب تهران و بزرگراه همت است.

مهندس مسعود نصرآزادانی افزود: در حال حاضر عملیات اجرایی احداث پل های اصلی این تقاطع در دست اجرا است و با تکمیل پروژه رینگ خروجی شهر تهران تکمیل می شود.

وی در خصوص معارضین ملکی پروژه تقاطع غیر همسطح  بزرگراه همت و آزاد راه تهران گفت: بخشی از زمین دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه نیروی انتظامی که توافقات تملک آن در گذشته انجام شده به ساخت پروژه  تقاطع غیر همسطح  بزرگراه همت و آزاد راه تهران شمال اختصاص یافته است.

مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران در ادامه گفت: مساحت زمینی که قرار بود دانشگاه علامه طباطبایی در آن ساخته شود حدود 10 هکتار بوده اما در حال حاضر مساحت ساختمان این دانشگاه حدود 50 هکتار است .

نصرآزادانی اظهار کرد: مسئولین دانشگاه علامه طباطبایی ادعای مالکیت زمین های اطراف دانشگاه که در مسیر آزاد راه تهران - شمال قرار گرفته را نیز دارند اما سندی دال بر مالکیت آنها وجود ندارد.

مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران ضمن بیان آنکه متولی اصلی این پروژه وزارت راه و ترابری است خاطر نشان کرد: احداث این پروژه تاثیر بسیار مهمی در کاهش ترافیک منطقه و باز گشایی گره ترافیکی در گلوگاه های خروجی شهر دارد.

کد مطلب 434275

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