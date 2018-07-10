تکاپوی جامعه غیرشیعی در پی انقلاب علمی امام صادق(ع)

خبرگزاری مهر، گروه دین و اندیشه: هرچند امام صادق(ع) به صفت «صادق» شهره هستند، اما ویژگی بارز ایشان و تأثیری که در جامعه بر جای گذاشتند، به دلیل انقلابی بود که در زمینههای علمی ایجاد کردند. در دوران امامت ایشان و پدر بزرگوارشان، امام باقر(ع)، درس و بحث علمی رونق یافت، تاجایی که جامعه غیرشیعی را هم تحت تأثیر قرار داد.
در این خصوص با علی عباسآبادی، کارشناس علوم دینی و تاریخ اسلام به گفتگو نشستیم؛
*امام صادق (ع) چه جایگاهی در میان ائمه(ع) دارند؟
ما در روایات متعددی داریم که همه ائمه از یک نور و طینت خلق شدند. حقیقت وجودیشان یک حقیقت است، نورشان یک نور است وجود مبارک پیامبر(ص) فرمودند "فی کنت انا و علی نورا واحدا"، من و علی بن ابی طالب یک نور بودیم که در پشتها و رحمها با هم سیر میکردیم. شیخ صدوق این روایت را در معانی الاخبار نقل میکند که نور من و علی بن ابی طالب در پشت عبدالمطلب از هم جدا شد، خداوند نور مرا در حضرت عبدالله قرار داد نور علی بن ابی طالب در حضرت ابوطالب قرار گرفت. یک نور و یک حقیقت بودیم. در ائمه بعدی همان نور است که سیر میکند و در هر امامی تجلی میکند پس حقیقت همه ائمه نور واحد است اما هر امامی به یک جلوه و صفتی ظهور و بروز پیدا میکند و حقیقت آن امام در آن صفت تجلی میکند.
*امام صادق(ع) در چه صفتی ظهور داشتند؟
مرحوم شیخ صدوق در معانی الاخبار روایتی نقل میکنند؛ امام صادق گفته اند، زیرا یک جعفر بن علی در زمان حضرت بود یا بعد از حضرت بود که امام فتحیه دوم بود و برای اینکه این جعفر با آن جعفر اشتباه نشود به حضرت میگفتند جعفرِ صادق یعنی آن جعفری که راستگوست و به راستی امام است، در مقابل آن جعفر که جعفر کاذب و دروغگوست و خود را به دروغ امام از طرف خدا نامیده است، اما امام نیست. در ایشان ماندگار شده اما آن صفتی و جلوهای که در امام صادق(ع) خیلی تجلی دارد، علم آن حضرت است. دانش و علمی که آن حضرت در جامعه فرهنگی اسلام و در امت اسلامی پخش کردند و گستراندند.
واقعاً گزافه نیست که بگوییم امام باقر(ع) و بعد امام صادق(ع)، یک انقلاب فرهنگی و علمی به پا کردند. در دوران امام سجاد(ع) بعد از عاشورا آن خفقان سختی که در دولت بنی امیه و بنی مروان حاکم بود، اصلاً اجازه تنفس به ائمه و به دوستان ائمه داده نمیشد که بتوانند فرهنگ تشیع و در حقیقت فرهنگ ناب اسلامی و فرهنگ ناب محمدی را ترویج کنند و توسعه دهند. در آن دوران سخت حدود سی و چهار سالی که امام سجاد(ع) رهبری جامعه شیعه را برعهده داشتند واقعا یکی از دورانهای سخت و پر خفقانی است که بر ائمه گذشت. لذا یک روایتی در کتاب شریف کافی نقل شده است که در آن روایت، امام صادق(ع) میفرمایند: قبل از اینکه امام باقر(ع) به امامت برسند شیعیان بودند اما شیعیانی که مناسک حجشان را بلد نبودند حلال و حرام و احکام ظاهریشان را هم بلد نبودند، بلکه حتی در احکامشان محتاج به دستگاه فرهنگی رقیب و دستگاه فرهنگی مقابل بودند تا اینکه امام باقر(ع) به امامت رسیدند.
در دوران امامت امام باقر(ع) و بعد هم در دوران امامت امام صادق(ع)، حضرت برای آنها علوم را باز کردند. اینکه امام باقر(ع)، باقرالعلوم و شکافنده علوم هستند، علوم را شکافتند و باز کردند و حلال و حرام را روشن کردند. در پی این انقلاب فرهنگی و علمی کار به جایی رسید که شیعیان که برای مناسک خود محتاج دیگران بودند، حالا محتاج شیعیان و اهل بیت بودند تا علوم را از آنها بیاموزند. این کار بزرگی بود که امام باقر و امام صادق در چند نسل انجام دادند. اینکه گفته اند امام صادق رییس مذهب شیعه است و اینکه مذهب ما را مذهب جعفری نامیدند دلایلی دارد. دلایل متعددی میتوان برایش برشمرد یکی از آنها اینکه عمده روایاتی که به ما رسیده از این وجود نورانی و از وجود مبارک امام باقر است که یک دستگاه و یک نظام فرهنگی مستقل برای دوستان اهل بیت و شیعیان برپا کردند که بی نیاز از غیر باشد.
*امام باقر و امام صادق در این انقلاب علمی چه کردند؟
فقط من به جلوه کوتاهی از ایشان اشاره کنم و آن اینکه در دوران امام باقر(ع) و بعد هم مخصوصاً در دوران امام صادق(ع) تربیت نسل هایی از شاگردان و راویان حدیث را شروع کردند که هر راوی حدیثی واقعاً یک عالم بود که میآمد پای درس امام صادق(ع) سالها در خدمت حضرت تلمذ میکرد و درس یاد میگرفت و آن وقت آن احادیثی که از حضرت شنیده بود و گردآوری کرده بود در کتابها مینوشتند و با اجازه حضرت آنها را در مناطق مختلف پخش میکردند و به دیگران یاد میدادند.
بزرگانی از علمای غیر شیعه پای درس امام صادق(ع) حاضر میشدند. معروف است که دو تن از روسای مذاهب چهارگانه اهل سنت، شاگرد مستقیم حضرت بودند. مالک بن انس و ابوحنیفه که این دو شاگردی امام صادق را کردند و پای درس حضرت حدیث آموختند. مرحوم شیخ صدوق در کتاب ارشاد نقل میکنند که چهار هزار نفر در پای درس آن حضرت حاضر میشدند. از این چهار هزار نفر بیش از سیصد نفر راوی حدیث بودند. یعنی در کتاب فهرست نجاشی که اسم کسانی را که میآورد که کتاب مینوشتند و احادیث را در کتاب گردآوری میکردند بیش از سیصد نفر شایدسیصد و سی چهل نفر را اسم میآورد که اینها راویان از امام صادق(ع) هستند. حدود پانصد کتاب برای اینها نقل میکند.
در کتاب فهرست نجاشی که این حدود سیصد و اندی راوی نزدیک به پانصد کتاب نوشتند شما در نظر بگیرید چیزی حدود هزار سال پیش هزار و دویست سال پیش در اوضاع فرهنگی آن روز کمبودهای آن روز حدود پانصد کتاب در زمان حیات امام صادق نوشته شد. کسانی که احادیث حضرت را مینوشتند و دسته بندی میکردند، در قالبهای مختلف به انواع مختلف آنها را پخش میکردند. همه اینها تحت نظارت حضرت و با طرح و برنامه حضرت انجام میشد. یعنی برنامه حضرت این بود که این افراد تربیت شوند، حدیث پژوه شوند، احکام پژوه شوند. بعضی از آنها در فقه، بعضی در عقاید و هر کدام در یک فنی مسلط شوند بعد در اقصا نقاط امت بزرگ اسلامی به ترویج معارف بپردارند.
*آیا انقلاب علمی ایشان در غیرشیعه هم اثرگذار بود؟ جهش علمی که ایشان ایجاد کردند، چه دامنهای داشت؟
به تعبیر یکی از اساتید بزرگوار میفرمودند شما اگر میخواهید ببینید امام صادق(ع) چه کردند باید ببینید فضای فرهنگی غیر شیعه و فضای فرهنگی اهل سنت پیش از امام صادق چگونه بود و بعد از امام صادق چه شد. واقعاً در فضای فرهنگی غیر شیعه هم یک انقلاب اتفاق افتاد و این انقلاب از دو جهت بود. یکی معارفی که خود امام باقر(ع) و امام صادق(ع) در اختیار امت اسلام قرار دادند که غیر شیعه هم از آن معارف استفاده میکردند و جهت دیگر اینکه وقتی شما یک حرکت و یک جنبش علمی برپا کنید، دیگران هم که شاید تابع مکتب شما نباشند، به تکاپو میافتند و فضای علمی گرم میشود. فضای درس و بحث و ترجمه و تألیف و تدریس داغ میشود و حرکت علمی به همه جا سرایت میکند. لذا در دوران امام باقر و امام صادق علیهماالسلام مخصوصاً بعد از این دو شخصیت ارزشمند، در فضای مخالفین شیعه و رقبای شیعه نیز تکاپوی علمی فوق العادهای برپا میشود.
علومی که امام صادق(ع) داشتند علومی نبود که از درس و مدرسه و استاد و کتاب آموخته باشند. گاهی به امام صادق تهمت میزندند و میگفتند از دهن این و آن حرف در میآورد و میگوید و حرفهای خودشان نیست. در واقع حرفهای دیگران را نقل میکنند. اینها عین کذب و تهمت بود. اصلاً کسی نبود که در این محتواها و فضاهای علمی در این حد و حدود باشد که بخواهد استاد امام صادق (ع) باشد. منشا علم امام بر طبق روایات دو چیز است یا از راه وراثت یا از راه تحدیث یعنی یا علومی که از پدران خودشان به ارث میبردند. کتاب هایی مثل کتاب جامعه، مصحف فاطمه(س)، کتاب علی(ع)، مانند بقیه آثاری که از پدران خود به ارث میبردند. گاهی آنها را به اصحاب نشان میدادند، گاهی از روی آنها مطالبی نقل میکردند که اینها املا پیغمبر یا املای دیگر معصومان بود. گاهی هم بعضی از این علومشان را از راه تحدیث به دست میآوردند یعنی فرشتگانی مثل جبرئیل حقایقی را به قلب امام الهام میکردند و امام هر وقت میخواستند نسبت به مطلبی آگاهی پیدا کنند به قلب خود رجوع میکردند و از این طرق غیبی و ملکوتی عالم میشدند. البته علم امام هم علم خاصی است. علم امام مثل علوم عادی نیست که خیال کنیم امام یک دانشمند خیلی بزرگ مثل بقیه دانشمندان است. جنس علم امام و حقیقت علم امام با علوم عادی که در افراد عادی و در دانشمندان عادی هست، تفاوت دارد. این حقیقت در امام به شکل متفاوتی تجلی پیدا میکند، اما آن علم نزول و هبوط پیدا میکند و مطابق فهم و عقل اهل آن زمان در اختیار آنها قرار میگیرد. اما این نازله علم امام است. حقیقت علم امام قابل تحمل برای کسی نیست. امیرالمومنین دست گذاشتند روی سینه مبارکشان و فرمودند: در این سینه من علم متراکم و دانش انبوهی نهفته است، کاش کسی را پیدا میکردم که بتواند این علوم را بردارد اما کسی را پیدا نمیکنم.
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