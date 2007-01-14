ردیف اعتباری مستقل برای توسعه باغات در اراضی شیب دار در بودجه 86

به گزارش خبرنگار مهر از استان اردبیل، معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی در بازدید از باغات و پروژه های باغبان استان با اشاره به وجود 32 هزار هکتار باغ با رور در استان اردبیل از گسترش و توسعه باغات دیم و آبی استان در پایان برنامه چهارم توسعه به میزان 28 هزار هکتار خبر داد.

حسین یوسفی اظهار امیدواری کرد: با احداث شبکه های آبیاری در اراضی پایاب احداث سدهای احداث شده استان این امر تحقق یابد.

وی همچنین از پیشنهاد دولت برای تخصیص ردیف اعتباری مستقل در بودجه سال 1386 برای توسعه باغات کشور با محوریت توسعه در اراضی شیب دار و حمایت مالی دولت از این بخش خبر داد.

یوسفی با اشاره به استعداد بالقوه موجود استان برای پرورش قارچ خوراکی دکمه ای و تولید اقتصادی آن در استان اردبیل خواستار رسیدگی به مشکلات مالی وتوسعه این واحدها در راستای ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان جویای کار شد.