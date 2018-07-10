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۱۹ تیر ۱۳۹۷، ۱۰:۴۳

عربستان امروز میزبان نشست علمای جهان اسلام در مورد افغانستان است

عربستان امروز میزبان نشست علمای جهان اسلام در مورد افغانستان است

عربستان سعودی امروز میزبان نشست ۲ روزه علمای جهان اسلام آباد در مورد صلح افغانستان است.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آوا، عربستان سعودی امروز (سه شنبه) میزبان نشست بزرگ ۲ روزه علمای جهان اسلام در مورد صلح افغانستان است.

در این نشست که در شهر «جده» و از سوی سازمان همکاری اسلامی برگزار می شود ‌علمای جهان اسلام در مورد تحقق صلح و پایان جنگ در افغانستان به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت.

در این نشست بیش از ۳۰ نفر از علمای برجسته افغانستان و هیئت عالی رتبه شورای عالی صلح  این کشور نیز شرکت کرده اند.

نشست مذکور به مدت ۲ روز در عربستان ادامه پیدا می‌کند و با اعلام مواضع علمای جهان اسلام پایان خواهد یافت.

گفتنی است که سازمان همکاری اسلامی در دعوتنامه ای که به عالمان دینی فرستاده از گروه‌های مخالف مسلح در افغانستان خواسته است تا دست از جنگ بردارند.

پیش از این، نشست‌های عالمان دینی در اندونزی و کابل برای برقراری صلح در افغانستان نیز برگزار شده بود اما طالبان به خواست آنها برای صلح و پایان جنگ، پاسخ رد دادند.

لازم به ذکر است که عربستان سعودی یکی از حامیان رژیم طالبان در زمان قدرت بود. اکنون نیز گفته می‌شود که رابطه خوبی با رهبری این گروه دارد.

کد مطلب 4342775

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