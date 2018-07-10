شمار قربانیان سیل ژاپن به ۱۳۴ کشته رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، شمار قربانیان سیل ژاپن به ۱۳۴ کشته و ۸۸ مفقود رسید.

در روزهای اخیر و پس از سرریز شدن آب رودخانه‌ها به خیابان‌ها و خانه‌ها که به گرفتار شدن برخی از ساکنان در بام‌های ساختمان‌ها منجر شد، قایق‌ها و هلی‌کوپترهای ارتش به کمک سیل‌زدگان رفتند و آنها را به نقاط امن منتقل کردند.

بیشترین آسیب در هیروشیما روی داده و آب آشامیدنی و برق هزاران خانه در این منطقه قطع است.

چهار سال پیش نیز بر اثر جاری شدن سیل شدید در منطقه هیروشیما ۷۰ تن جان خود را از دست دادند. با وجود این برخی از ساکنان منطقه پس از سیل اخیر گفته‌اند که تاکنون سیلی به این شدت ندیده بودند.

به خاطر وسعت مناطقی که از سیل و رانش زمین آسیب دیده تخمین میزان دقیق تلفات دشوار است و مقام‌های مسئول نیز هشدار داده‌اند احتمال وقوع رانش زمین حتی پس از توقف باران هم وجود دارد.

در پی تشدید شرایط بد در مناطق سیل زده، به بیش از دو میلیون نفر در این مناطق گفته شده تا منازل خود را ترک کنند.

بر اساس این گزارش وزارت خارجه آمریکا با خانواده های قربانیان این حادثه ابراز همدردی کرده است.