شورای سیاستگذاری صندوق کارپردازی مجلس با حداد عادل دیدار می کند

سید محمد علی ابهری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود : ما از رئیس مجلس خواسته ایم که جلسه ای با حضور اعضای شورای سیاستگذاری و گروه کارشناسی بررسی صندوق کارپردازی مجلس برای پاسخ به سوالات مطروحه تشکیل دهند که متاسفانه تا کنون پاسخی دریافت نکرده ایم .

وی افزود : مجلس هم اکنون گرفتار مسئله بودجه سال آینده 1386 کل کشور است و احتمالا عدم پاسخ به درخواست ما به همین دلیل است .

عضو شورای سیاستگذاری صندوق کارپردازی مجلس با انتقاد ازنامه محسن کوهکن ( سخنگوی هیئت رئیسه و کارپرداز فرهنگی مجلس ) که به مطبوعات ارسال شد گفت : کوهکن نباید چنین می نوشت ، زیرا اولا هنوز کارشناسان گزارش نداده اند تا مشخص شود که چه چیز درون صندوق موجود است و چه چیز نیست ؛ ثانیا کارپرداز فرهنگی مجلس هم به این موضوع اذعان دارد که " اغلب اسناد داخل صندوق است " و این نوشته به معنی این است که برخی از اسناد در این صندوق نیست .

وی افزود : دست اندرکاران بررسی این صندوق قصد دارند تا از کسانی که این صندوق تحت مسئولیت آنها قرار داشته در مورد ابهاماتی که در مورد خروج احتمالی برخی از اسناد و تاریخ احتمالی این مسئله وجود دارد سوالاتی را مطرح کنند .