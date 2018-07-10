به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه شهید بهشتی، تفاهم نامه همکاری به امضاء سید صدوق رئیس دانشگاه شهید بهشتی و منصور میراحمدی رئیس دانشگاه بینالمللی اهلبیت رسید.
هدف از انعقاد این تفاهمنامه؛ توسعه همکاریهای علمی- پژوهشی در راستای گسترش جذب دانشجویان غیر ایرانی و ارتقاء سطح علمی و پژوهشی آنان با استفاده از همه ظرفیتهای آموزشی، پژوهشی، نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات کمک آموزشی و ارتباطات و تعاملات بینالمللی طرفین است.
در تفاهم نامه مذکور بر برگزاری دورههای آموزشی مشترک در مقاطع تحصیلات تکمیلی، ارتقاء کمی و کیفی آموزش زبان فارسی به دانشجویان غیرفارسی زبان، برگزاری دورههای آموزشی مشترک در دانشگاهها و مراکز علمی خارج از کشور و جذب دانشجویان غیرایرانی و افزایش کمی تعداد دانشجویان غیرایرانی طرفین با تأکید بر جذب دانشجویان مسلمان و پیرو اهل بیت توافق شده است.
استفاده دانشجویان از مرکز اسناد، کتابخانه و پایان نامههای طرفین و دسترسی به بانکهای اطلاعاتی و منابع علمی مجازی، راهاندازی کارگاهها، دورههای کوتاه مدت، همایشها و کنفرانسهای علمی در داخل و خارج از کشور، راهاندازی نشریات علمی و چاپ و انتشار مشترک آثار علمی، طرحهای پژوهشی و تحقیقاتی مشترک با تأکید بر موضوعات مرتبط با کشورهای خارجی و بالاخص کشورهای اسلامی و تألیف، ترجمه و نشر آثار علمی و نیز منابع درسی از جمله مهمترین موارد مورد توافق در بخش همکاری نشریات علمی و چاپ و انتشار مشترک آثار علمی است.
همچنین طرحهای پژوهشی و تحقیقاتی مشترک با تأکید بر موضوعات مرتبط با کشورهای خارجی و بالاخص کشورهای اسلامی و تألیف، ترجمه و نشر آثار علمی و نیز منابع درسی از جمله مهمترین موارد مورد توافق در بخش همکاریهای پژوهشی است.
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