دولت هنوز درباره نرخ بنزین در سال آینده تصمیم نگرفته است / احمدی نژاد بودجه را یکشنبه آینده تقدیم مجلس می کند

به گزارش خبرنگار مهر ، سید احمد موسوی در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: عصر امروز هیات دولت در جلسه ای بررسی تبصره های بودجه سال 1386 کل کشور را به اتمام می رساند.

وی افزود: در این جلسه در خصوص نرخ سال آینده بنزین نیز صحبت خواهد شد.

معاون رئیس جمهور یاد آور شد: چهارشنبه این هفته هیات دولت در جلسه ای با حضور دکتر احمدی نژاد ، ردیف های بودجه سال آتی کل کشور را نیز بررسی خواهد کرد.

موسوی اضافه کرد: یکشنبه هفته آینده ، رئیس جمهور لایحه بودجه سال 86 را تقدیم مجلس شورای اسلامی می کند.

معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور با رد ادعای تاخیر دولت در ارائه لایحه بودجه سال آینده به نهاد قانونگذاری ، گفت: آنچه بر عهده دولت است ، تقدیم این لایحه تا آخر ماه جاری به مجلس است که این کار صورت می گیرد.

وی تاکید کرد: بر اساس آیین نامه داخلی مجلس ، ده روز برای برریس پیشنهادات نمایندگان ملت درباره لایحه بودجه ، ده روز برای بررسی در کمیسیون های تخصصی و 2 هفته برای بررسی در کمیسیون تلفیق و 2 هفته برای بررسی آن در صحن علنی زمان لازم است و دولت در ارائه لایحه بودجه تاخیر نکرده است.

معاون دکتر احمدی نژاد همچنین در پاسخ به سئوالی درباره دیپلمات های ایرانی ربوده شده در شمال عراق ، گفت: وزارت امور خارجه در این زمینه با جدیت در حال پیگیری است و دولت آن کشور نیز قول مساعد برای حل مساله داده است.