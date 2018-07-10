تغییر ساعت کاری ادارات موجب توقف قطعی برق در استان شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین مقیمی در حاشیه سخنانش در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران با اشاره به مصوبه جدید تغییر ساعات کاری ادارات گفت: با این اقدام ساعت اوج مصرف برق (پیک مصرف ۱۳.۳۰ الی ۱۸) در ادارات تغییر پیدا کرد و با همکاری همه دستگاه ها و سازمان های ملی و استانی موفق شده و برق زیادی صرفه جویی شد.
وی افزود: قبل از اجرای این مصوبه قطعی برق در بسیاری از اماکن عمومی و منازل مسکونی مشکلاتی برای شهروندان به وجود آورده بود اما با اجرای این طرح قطعی برق در استان تهران متوقف شد.
استاندار تهران با تشکر از همراهی سازمان بهزیستی و اعلام فعالیت مهدکودک ها از ساعت ۵.۳۰ صبح همزمان با اجرای طرح تغییر ساعات اداری عنوان کرد: شرکت اتوبوسرانی،مترو و تاکسیرانی نیز آغاز فعالیت و خدمات رسانی خود را با ساعت جدید ادارات هماهنگ کرد و با همراهی مردم و همه بخش ها کار بزرگی تا امروز در صرفه جویی برق استان تهران انجام شده است.
مقیمی گفت: با اجرای این طرح دستگاه ها مولد های برق خود را به روز رسانی کردند و ساختمان های بلند مرتبه که تا پیش از این از برق اضطراری کمتر استفاده می کردند اینها را به کار گرفتند.
استاندار تهران گفت: قبل از اجرای این مصوبه قطعی برق در بسیاری از اماکن عمومی و منازل مسکونی مشکلاتی برای شهروندان به وجود آورده بود اما با اجرای این طرح قطعی برق در استان تهران متوقف شد.
به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین مقیمی در حاشیه سخنانش در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران با اشاره به مصوبه جدید تغییر ساعات کاری ادارات گفت: با این اقدام ساعت اوج مصرف برق (پیک مصرف ۱۳.۳۰ الی ۱۸) در ادارات تغییر پیدا کرد و با همکاری همه دستگاه ها و سازمان های ملی و استانی موفق شده و برق زیادی صرفه جویی شد.
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