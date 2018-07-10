تغییر ساعت کاری ادارات موجب توقف قطعی برق در استان شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین مقیمی در حاشیه سخنانش در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران با اشاره به مصوبه جدید تغییر ساعات کاری ادارات گفت: با این اقدام ساعت اوج مصرف برق (پیک مصرف ۱۳.۳۰ الی ۱۸) در ادارات تغییر پیدا کرد و با همکاری همه دستگاه ها و سازمان های ملی و استانی موفق شده و برق زیادی صرفه جویی شد.



وی افزود: قبل از اجرای این مصوبه قطعی برق در بسیاری از اماکن عمومی و منازل مسکونی مشکلاتی برای شهروندان به وجود آورده بود اما با اجرای این طرح قطعی برق در استان تهران متوقف شد.



استاندار تهران با تشکر از همراهی سازمان بهزیستی و اعلام فعالیت مهدکودک ها از ساعت ۵.۳۰ صبح همزمان با اجرای طرح تغییر ساعات اداری عنوان کرد: شرکت اتوبوسرانی،مترو و تاکسیرانی نیز آغاز فعالیت و خدمات رسانی خود را با ساعت جدید ادارات هماهنگ کرد و با همراهی مردم و همه بخش ها کار بزرگی تا امروز در صرفه جویی برق استان تهران انجام شده است.



مقیمی گفت: با اجرای این طرح دستگاه ها مولد های برق خود را به روز رسانی کردند و ساختمان های بلند مرتبه که تا پیش از این از برق اضطراری کمتر استفاده می کردند اینها را به کار گرفتند.

