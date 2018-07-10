۲میلیارد تومان اعتبار برای اشتغال در کمیته امداد سرخه اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد رضوی صبح سهشنبه در جلسه کارگروه اشتغال روستایی و عشایر سرخه به میزبانی فرمانداری این شهرستان بابیان اینکه در کمیته امداد به دنبال افزایش اشتغال و کاهش بیکاری مددجویان هستیم، ابراز داشت: دو میلیارد و۹۰۰ میلیون تومان اعتبار برای تحقق تعهدات کمیته امداد سرخه در حوزه اشتغالزایی منظور شد.
وی بابیان اینکه طبق پیشبینیها که با تخصیص اعتبارات لازم تا پایان سال جاری ۱۲۳ فرصت شغلی برای مددجویان ایجاد میشود، افزود: برای کاهش آسیبهای اجتماعی ناشی از بیکاری در کمیته امداد میکوشیم تا اشتغال را در سطح روستاها، بخش عشایری و مناطق محروم افزایش دهیم.
مدیرکل کمیته امداد استان سمنان بابیان اینکه در حال حاضر ۱۱ سرفصل مهم در حوزه نیازسنجی از خانوادههای تحت پوشش کمیته امداد احصا شده است، ابراز داشت: برای ایجاد اشتغال باید در ابتدا فرصتهای لازم را در هر روستا و بخش شناسایی کرد تا بر اساس آن برنامهریزیهای لازم انجام شود لذا این نیازسنجی در دستور کار قرار دارد.
رضوی بابیان اینکه از طرحهای اشتغالزایی روستایی حمایت خواهیم کرد، تصریح کرد:۲۰.۲ درصد از جمعیت استان سمنان در مناطق روستایی سکونت دارند که دهیاران میتوانند با همکاری اهالی روستا ضمن معرفی و شناسایی ظرفیتهای اشتغال و طرحهای توجیهپذیر و قابلاجرا در ایجاد اشتغال و کاهش مهاجرت به شهرها نقشآفرین باشند.
وی بابیان اینکه ۳۶ درصد جمعیت سرخه ساکن روستاها هستند، افزود: با ارائه تسهیلات مناسب با بهره پایین به مردم ساکن در روستاها میتوان در راستای شعار اقتصاد مقاومتی و کاهش فقر گامهای مؤثر برداشت که با توجه به ارزان بودن این تسهیلات قابلیت با طرحهای توجیهپذیر خواهد بود.
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