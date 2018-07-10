پرویزخان دومین مرز فعال زمینی کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه، بهمن خسروانی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۳۲ مرز فعال در کشور وجود دارد اظهار داشت: از این تعداد ۲۲ مرز زمینی و ۱۰ مرز آبی می باشد.



وی آمار ترانزیت کالای ورودی به کشور را ۲ میلیون و ۴۴۰ هزار تن کالای نفتی و غیر نفتی اعلام کرد و افزود: این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶ درصد افزایش یافته است.



مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه، مرز پرویزخان را با جابجایی ۵۵۳ هزارو ۹۲۰ تن کالا دومین مرز فعال کشور در امر واردات کالا دانست و تصریح کرد: پس از مرز شهید رجایی با اختصاص ۲۹ درصد از حجم کل جابجایی و ترانزیت ورودی به کشور به ترتیب مرزهای پرویزخان، بازرگان و باشماق با ۲۳ و ۹ و ۹ درصد فعالیت بعنوان فعالترین مرزهای کشور بشمار می روند بطوریکه ۷۰ درصد از حجم ترانزیت کالاهای وارداتی به آنها اختصاص دارد.



خسروانی ضمن تاکید بر اینکه پایانه مرزی پرویزخان در سال قبل ۱۶ درصد از حجم ترانزیت ورودی را به خود اختصاص داده گفت: سهم فعالیت این پایانه مرزی در حال حاضر با ۷ درصد ارتقاء به ۲۳ درصد افزایش یافته است.



وی بیشترین حجم مسیرهای پرتردد کالا از مرزهای کشور را ،مسیر پرویزخان به بندر امام با اختصاص جابجایی ۴۸۱ هزارو ۴۸۱ تن کالا اعلام کرد و عمده ترین کالاهای عبوری از مرزها را به تفکیک مبدأ و مقصد کالا، مازوت، قطعات اتومبیل و انواع پنبه برشمرد.