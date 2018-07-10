به گزارش خبرنگار مهر، سردار عابدین خرم ظهر امروز سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه مسئول بسیج دانشجویی آذربایجان ‌شرقی با اشاره به توانمندی های جوانان ایرانی گفت: باید به جوانان اعتماد کرد، در سال‌های اول انقلاب وقتی جوانان دانشجو و دانش‌آموز وارد حوزه‌ دفاعی شدند ورق جنگ را ۱۰۰ درصد به نفع انقلاب اسلامی تغییر دادند.

وی سپس با اشاره به اینکه جوانان عامل تاثیر گذاری در موفقیت و پیروزی در جنگ شدند، ادامه داد: آنها هم علم و دانش داشتند و هم عامل به علم خود بودند، بدون شک ما امروز به این طیف روحیه نیاز داریم.

خرم با تاکید بر اینکه علم آموزی باید منجر به حفظ دین شود، گفت: امروز بیش از گذشته به پویایی و بالندگی دانشگاهیان نیاز داریم تا در عرصه‌های مختلف نقش آفرینی کنند.

وی سپس افزود: متاسفانه در جامعه طوری مرسوم شده که دانش را یاد بگیرند و مسئولیتی را بدست آورند.

فرمانده سپاه عاشورا با بیان اینکه بسیج دانشجویی خیلی مهم است و جایگاه ویژه ای در دانشگاه ها دارد، ادامه داد: امیدواریم این مجموعه را مجموعه‌ ای کارگشا و تحول خواه ببینیم.

خرم همچنین با اشاره به ضرورت افزایش آگاهی در جامعه گفت: اگر ملت آگاه باشد می توان از گردنه ها و مشکلات به خوبی عبور کرد، این وظیفه را جوانان و دانشجویان می توانند به خوبی انجام دهند. نباید قشر دانشگاهی ما اجازه دهند که ملت به خواب برود.

فرمانده سپاه عاشورا گفت: دشمنان به فکر برهم زدن امنیت ایران اسلامی هستند. یک انبساط خاطر جدی و امنیت برای امت اسلامی در کشور وجود دارد به همین دلیل دشمن در پی برهم زدن این امنیت هستند.

وی با تاکید بر ضرورت پیروی از دستورات و منویات مقام معظم رهبری گفت: انقلاب اسلامی به شرطی استمرار می یابد و پله های پیشرفت را طی می کند که همه مردم و مسئولان به توصیه‌های رهبری عمل کنند.