اعزام سفیران کریمه به ۱۱ استان و ۱۱ کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام جواد بهشتیپور پیش از ظهر سهشنبه در نشست خبری که در سالن جلسات حضرت خدیجه(س) کتابخانه حرم مطهر برگزار شد، از برپایی جشنواره مردمی کرامت در ایام دهه کرامت خبر داد.
وی گفت: این جشنواره با هدف شناسایی، هدایت، ساماندهی و تشویق فعالیتها، نیات و خدمات مردمی در جهت بزرگداشت دهه فرخنده کرامت همزمان با ۲۲ تیرماه الی دوم مردادماه برگزار میشود.
مدیر روابط عمومی و تبلیغات حرم بانوی کرامت، اعزام سفیران کریمه را یکی از برنامههای جشنواره مردمی کرامت برشمرد و افزود: خادمان حرم مطهر برای اجرای برنامههای این جشنواره به ۱۱ استان و ۱۱ کشور اعزام میشوند و برنامههای خود را در ۱۲ محور اجرا میکنند.
وی تصریح کرد: طرح کاروان کرامت با محوریت اعزام کاروانهای زیارتی از استانهای مختلف به مشهد و قم اجرایی میشود.
حجتالاسلام جواد بهشتیپور گفت: جشن دختران آفتاب به صورت سراسری در استانهای مختلف کشور با محوریت آشنایی دختران با ویژگیهای حضرت معصومه سلامالله علیها برگزار میشود.
وی غبار روبی گلزار و امامزادگان، دیدار و حضور سفیران کریمه با خانواده شهدا و مراجع، حضور در مساجد، بیمارستانها، و خانه سالمندان و آزین بندی شهر را از برخی برنامههای این جشنوراه نام برد.
دبیر ستاد آیینهای فاطمی حرم کریمه اهلبیت(س) خاطرنشان کرد: سفیران کرامت در برخی کشورها از جمله برزیل، پاکستان، ترکیه، هلند، انگلستان، استرالیا و نیوزلند نیز حضور خواهند داشت.
وی به پویش لبخند کرامت اشاره کرد و گفت: با مشارکت مردم و با همکاری موسسه حضرت خدیجه(س) در قالب دو برنامه طرح پویش لبخند کرامت و با هدف ایجاد شادی ونشاط بین مردم اقدام به اهدا جهیزیه و آزادی زندانیهای بانو در حوزه جرایم غیر عمد میکند.
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