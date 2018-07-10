وزیر علوم به نوبخت نامه نوشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در نامه‌ای به محمدباقر نوبخت، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه، افزایش اعتبارات متمرکز این وزارتخانه از جمله ابلاغ ۳۵۰۰ میلیارد ریال برای پرداخت پاداش پایان خدمت اعضای هیات علمی و غیرهیات علمی را خواستار شد.

در این نامه آمده است: اعتبارات متمرکز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور پرداخت پاداش پایان خدمت اعضای هیئت علمی و غیرهیات علمی از سال ۱۳۹۳ تاکنون رشد نداشته است؛ این در حالی است که تعداد بازنشسته‌ها، به ویژه اعضای هیئت علمی در سال ۱۳۹۶ افزایش چشمگیری داشته است.

اعتبار مصوب سال جاری به میزان ۷۲۰ میلیارد ریال فقط پاسخگوی پاداش پایان خدمت تا آبان ماه ۱۳۹۵ خواهد بود و عملاً سه ماهه آخر سال ۱۳۹۵ و بازنشستگان سال ۱۳۹۶ که پرونده آنان تکمیل و در این وزارت جمع‌آوری شده است.

اعتباری بالغ بر ۲,۲۰۰ میلیارد ریال نیاز خواهد داشت. لذا انتظار دارد حدود ۳۵۰۰ میلیارد کمبود اعتبار ردیف مربوطه به دلیلِ نداشتن افزایش منطقی طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ جبران گردد تا این وزارت پاسخگوی مراجعان، بویژه اعضای محترم هیئت علمی باشد که سالیان متوالی با همه کمبودها به تربیت نیروی متخصص همت گمارده‌اند.

وزیر علوم دربخش پایانی نامه خود خطاب به نوبخت، لزوم توجه به شأن ارزنده خانواده آموزش عالی به منظور پاسداشت زحمات بازنشستگان معزز را یادآور و اقدام عاجلِ سازمان برنامه و بودجه برای ابلاغ اعتبار معادل ۳,۵۰۰ میلیارد ریال به این وزارت از محل ردیف های مرتبط ذیلِ جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ را خواستار شده است