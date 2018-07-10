نیروی هوایی سوریه بر روی روستاهای مثلث مرگ اطلاعیه ریخت

به گزارش خبرگزاری مهر، النشره گزارش داد: هواپیماها و بالگردهای سوری اطلاعیه هایی بر روی روستاهای واقع در مثلث مرگ در حومه قنیطره و درعا ریختند.

در این اطلاعیه ها آمده است: ارتش سوریه با شما ساکنان کاری ندارد بلکه با تروریستهای که دست به ویرانی و تخریب می زنند می جنگند. فرزندان و برادران شما در ارتش سوریه برای آزادی شما از تروریستهایی که مرگ برای شما می آفرینند، جانفشانی می کنند. به یادآورید که کشور ما قبل از جنگ چگونه بود.

شایان ذکر است که ارتش سوریه قبل از انجام هر عملیاتی اقدام به پخش اطلاعیه ها بر فراز مناطق تحت اشغال تروریستها می کند و این در حلب و حومه دمشق رخ داده بود و اینکه در حومه درعا و قنیطره در حال وقوع است.

این در حالی است که ارتش سوریه به عملیات خود در غرب شهر درعا پس از تسلط بر تپه پدافند هوایی ادامه داد و در حال پیشروی به سوی خراب الشحم، الطبریات، روستای زیزون و شهرک تل شهاب در شمال غرب درعاست.

در مرز اردن و سوریه نیز ارتش سوریه در حال پیشروی از پایانه مرزی نصیب به سوی غرب است و بر ۲۷ پاسگاه در مرز با اردن شامل پاسگاههای ۶۲ تا ۳۶ مسلط شده است.