احتمال تعویق ثبت نام در سامانه جامع روابط کار به هفته آینده

به گزارش خبرنگار مهر، طبق وعده مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت نام کارگران و کارفرمایان در سامانه جامع روابط کار قرار است از فردا (چهارشنبه) با حضور در دفاتر پیشخوان دولت آغاز شود اما تعرفه ثبت نام در این سامانه همچنان از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام به وزارت کار اعلام نشده است.

پیگیری های به عمل آمده حاکی از آن است که تعرفه ثبت نام در دفاتر پیشخوان تا پایان امروز اعلام شود اما در عین حال مسئولان سازمان تنظیم مقررات اعلام کردند که این تعرفه هفته آینده اعلام می شود.

بنابراین در حالی اطلاع رسانی برای مراجعه کارگران و کارفرمایان به دفاتر پیشخوان از روز چهارشنبه صورت گرفته است که هنوز تعرفه ثبت نام اعلام نشده و احتمال موکول شدن ثبت نام کارگران و کارفرمایان به هفته آینده به دلیل تاخیر در نهایی شدن تعرفه از سوی سازمان تنظیم مقررات وجود دارد.

در راستای آغاز به کار سامانه جامع روابط کار، تمام کارگران و کارفرمایان باید با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت صرفا برای یکبار نسبت به دریافت نام کاربری انحصاری برای خود قدام کنند تا از طریق سامانه بتوانند اطلاعات مربوط به خود را ثبت کنند.

از سال گذشته با وجود وعده های متعدد «آغاز فعالیت سامانه جامع روابط کار» اما همچنان ثبت نام در این سامانه آغاز نشده است.

سامانه جامع روابط کار که بیش از 30 زیرسامانه را شامل می‌شود، از مردادماه سال گذشته با حضور وزیر کار رونمایی شد تا در فاز نخست دو زیرسامانه «ثبت دادخواست‌ها» و «ثبت قراردادهای کار توسط کارفرمایان» راه اندازی شود.

سامانه جامع روابط کار با هدف ثبت الکترونیکی اطلاعات کارگران و کارفرمایان، شفاف سازی اطلاعات و پایش روابط کاری بین شرکای اجتماعی راه اندازی شد.

در همین راستا با راه اندازی زیرسامانه «ثبت دادخواست‌ها» کارگران می توانند بدون مراجعه حضوری به مراجع حل اختلاف شکایات خود را در این سامانه با وارد کردن نام کاربری خود ثبت کنند. این موضوع علاوه بر تسریع در فرایند رسیدگی به شکایات کارگران، امکان شناسایی کارگر شاکی از سوی کارفرما را غیرممکن می‌کند. یکی از نگرانی‌های کارگران همواره، تعدیل احتمالی و تهدید به اخراج در صورت شکایت است.

علاوه بر این، با راه‌اندازی زیرسامانه «ثبت قراردادهای کار» تمام کارفرمایان مکلفند قراردادهای کار با نیروی کار خود را در این سامانه ثبت کنند. این موضوع نیز باعث می شود تا علاوه بر شناسایی وضعیت و مدت قردادهای کار، وضعیت و میزان قراردادهای سفید و کوتاه مدت نیز شناسایی شوند.

سامانه جامع روابط کار در فاز نخست در استان تهران و به فاصله حداکثر دو هفته در 4 استان البرز، اردبیل، قزوین و سمنان به صورت آزمایشی راه اندازی خواهد شد. همچنین پس از رفع ایرادات سامانه در استان های محل اجرا، این طرح در تمام کشور اجرایی می شود.