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۱۹ تیر ۱۳۹۷، ۱۵:۰۷

معاون وزیر صنعت؛

صرافان واسطه معاملات کالاهای گروه ۳ شدند

صرافان واسطه معاملات کالاهای گروه ۳ شدند

رییس سازمان توسعه تجارت گفت:پروانه صادراتی در سامانه نیما به شکل رقابتی به صرافان فروخته می‌شودو صرافان برای کالاهای گروه سه،ارزهای خریداری شده از صادرکنندگان را به واردکنندگان عرضه می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی ، مجتبی خسرو تاج؛ معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: پیش بینی شده که پروانه صادراتی در سامانه نیما به شکل رقابتی به صراف ها به فروش برسد و صراف ها برای کالاهای گروه سه، ارزهای خریداری شده را به واردکنندگان عرضه کنند و این موضوع را به تازگی (۱۶ تیرماه) در سازمان توسعه تجارت مصوب کردیم.

خسروتاج در خصوص نظام اخیر ارزی بیان داشت: بخشی از تقاضاها به واردات بدون انتقال ارز مربوط بود و ابهامات موجود در این رابطه است که ارز از سیستم بانکی خارج نمی شود و مگر چه میزان ارز در خارج از کشور وجود دارد که واردات بدون انتقال ارز صورت گیرد. البته عوامل اقتصادی و اجتماعی در این رابطه وجود داشت که اصل اول هر اقتصادی با شبکه بانکی متصور است و در این شیوه ریال به ارز تبدیل می شد.

کد مطلب 4343173
فرشته رفیعی

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