صرافان واسطه معاملات کالاهای گروه ۳ شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی ، مجتبی خسرو تاج؛ معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: پیش بینی شده که پروانه صادراتی در سامانه نیما به شکل رقابتی به صراف ها به فروش برسد و صراف ها برای کالاهای گروه سه، ارزهای خریداری شده را به واردکنندگان عرضه کنند و این موضوع را به تازگی (۱۶ تیرماه) در سازمان توسعه تجارت مصوب کردیم.

خسروتاج در خصوص نظام اخیر ارزی بیان داشت: بخشی از تقاضاها به واردات بدون انتقال ارز مربوط بود و ابهامات موجود در این رابطه است که ارز از سیستم بانکی خارج نمی شود و مگر چه میزان ارز در خارج از کشور وجود دارد که واردات بدون انتقال ارز صورت گیرد. البته عوامل اقتصادی و اجتماعی در این رابطه وجود داشت که اصل اول هر اقتصادی با شبکه بانکی متصور است و در این شیوه ریال به ارز تبدیل می شد.