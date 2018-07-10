تدوین و بازنگری استاندارد حرفه ای پرستاری/ کاهش بار مالی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی دادگری، گفت: با پیشرفت علم پزشکی و گستردگی علوم مرتبط و تخصص ها در حرفه پزشکی لزوم تدوین پروتکل های استاندارد اجرایی در موقعیت های بالینی بیش از پیش احساس می شود. بنابراین تدوین پروتکل های استاندارد مراقبتی منجر به یکسان سازی نحوه ارائه مراقبت و امکان ثبت و پایش یکپارچه آن می شود.

وی افزود: شواهد نشان داده است کاربرد پروتکل ها با رضایت قابل توجه بیمار، پرستار و مدیران پرستاری همراه بوده و می تواند طول مدت بستری بیمار در بیمارستان را نیز کاهش دهد. علاوه بر این کاربرد استانداردها به هزینه اثربخشی اقدامات منجر شده و کاهش بار مالی قابل توجهی را به دنبال دارد.

دادگری گفت: پروتکل ها و استانداردها ابزار مهمی در تصمیم گیری در بالین هستند و از مداخلات بی اثر و بعضا خطرناک و بی مورد جلوگیری می نماید. انضباط حاکم بدنبال بکارگیری استاندارها از نظر اخلاقی و قانونی نیز حائز اهمیت است و فرایند پیگیری مسائل مرتبط به مسایل قانونی را تسهیل می نماید. نتایج حاصل از اقدامات مبتنی بر استانداردها به پژوهشگران حوزه بالینی امکان برای اثربخشی پروسیجرها را می دهد و به شکل گیری شواهد علمی متقن و منظم کمک می کند.

مدیر کل دفتر توانمندسازی و ارتقای و بهره وری سرمایه های انسانی معاونت پرستاری، تصریح کرد: باعنایت به اهمیت تدوین استانداردهای حرفه ای با هدف ارتقای کیفیت خدمات بالینی پرستاری و پیشگیری از خطاهای حرفه ای، معاونت پرستاری وزارت بهداشت با همکاری دفتر ارزیابی فناوری تدوین استاندارد و مرکز تحقیقات تعرفه سلامت معاونت درمان اقدام به سازماندهی فرایند تدوین و بازنگری استاندارد حرفه ای پرستاری کرده است. براساس اولویت تعیین شده موضوعاتی نظیر سقوط بیمار و ساکشن در فهرست اولیه قرار گرفتند که پروتکل پرستاری برای آنها تدوین می شود.

وی گفت: همچنین در خصوص موضوعاتی مانند انتقال خون که پروتکل آن قبلا تدوین شده، دستورالعمل اجرایی آن بزودی ابلاغ می شود.

دادگری افزود: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه مقرر شد با بهره گیری از صاحبنظران، پژوهشگران، انجمن های علمی، مراکز علمی تحقیقاتی سازمان نظام پرستاری، دانشگاهیان و اساتید برجسته پرستاری به سرعت تدوین و بازنگری پروتکل ها و استاندارها در حرفه پرستاری انجام پذیرید و از سوی معاونت جهت اجرا ابلاغ شود.