به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، ستاد برگزاری شانزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر مقاومت ضمن قدردانی و تشکر از همه هنرمندانی که آثار خود را به جشنواره ارسال کرده‌اند نتایج نهایی بازخوانی بخش‌های صحنه‌ای، خیابانی و محیطی شانزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت را به شرح ذیل اعلام کرد.

نتایج بازخوانی بخش صحنه‌ای

«رمان سمپاشی» به نویسندگی رضا گشتاسب، «آزاده» به نویسندگی علی اسدزاده، «تکه‌های سنگین سرب» به نویسندگی ایوب آقاخانی، «ویز و نویز» به نویسندگی علی نرگس نژاد، «رود زنده می‌زاید» به نویسندگی احسان جانمی، «تو می مانی و چشم‌ها» به نویسندگی رسول حق جو، «اروند خون» به نویسندگی ایوب آقاخانی، «دو متر در دو متر جنگ» به نویسندگی حمیدرضا آذرنگ.

«دهانی پر از کلاغ» به نویسندگی جمشید خانیان، «بلوط‌های تلخ» به نویسندگی شهرام کرمی، «جهشه» به نویسندگی مرتضی شاه کرم، «سکوی مقاومت» به نویسندگی علی میرزا عمادی، «دو متر در دو متر جنگ» به نویسندگی حمیدرضا اذرنگ، «طوبی در جنگ» به نویسندگی محمد ابراهیمیان، «حیاط خلوت» به نویسندگی مجید کاظم زاده مژدهی، «این تن فانی» به نویسندگی میرعظیم رفیق نیا، «سایه‌ای پشت پنجره» به نویسندگی علیرضا حیاتی، «منزل هفتم» به نویسندگی غلامحسین دریانورد.

«برجک شماره ۳۷» به نویسندگی پژمان شاهوردی، «اروند امشب را فراموش نخواهد کرد»‌به نویسندگی مسعود احمدی، «با چشمانمان می‌جنگیم» به نویسندگی روزبه اورک، «مسافران» به نویسندگی محمد رحمانیان، «آخرین نامه» به نویسندگی مهرداد کوروش نیا، «پروانه بر ناقوس» به نویسندگی عبدالرضا حیاتی، «هفت کوپه از قطار» به نویسندگی حسین زارعی، «۶۴۱۰» به نویسندگی محسن عظیمی، «آخرین نامه» به نویسندگی مهرداد کوروش نیا، «زنان بیشه کل» به نویسندگی مهیار هزار جریبی.

«مکث روی ریشتر هفتم» به نویسندگی محمدرضا آریان فر، «میان عقل و نفس» به نویسندگی علی ذاکری، «از ارویه تا اروند» به نویسندگی علی میرزاعمادی، «شلب» به نویسندگی حسین ذوالفقاری، «مثل سوسوی فانون آویخته» به نویسندگی محمدرضا کوهستانی، «تمام من همه عدو» به نویسندگی مرتضی شاه کرم، «آنقدر مرد شده‌ای که نمی‌شناسمت» به نویسندگی صادق بهاری، «این قصه را آهسته بخوان» به نویسندگی مهدی نصیری، «کوچه مختار بود و ساسان بود و سیمین» به نویسندی رضا گشتاسب، «تونل» به نویسندگی فارس باقری، «سمفونی روی گدازه‌های آتشفشان تلخ» به نویسندگی میلاد اکبرنژاد»، «سور» به نویسندگی محسن عظیمی.

«شرق بوسه» از میلاد اکبرنژاد، «ترکش» از سعید تواضع، «بازی» از حسن حاجت پور، «بوته گلی در چاپخانه» از میترا بیات، «دلارام ناآرام» از علیرضا شمس نرگس صابری، «عقربه‌ها هنوز به خواب فکر می‌کنند» از محمدرضا آران فر، «هفت روز از تیر شصت» از محمد لارتی و کامران شهلایی، «فقط برای یک ماه» از رسول احمدی، «خانه پوشالی» از محمدجواد سجادی نجف آبادی، «شراره» از محمدمهدی خاتمی، «کوچه‌ای به اسم نسترن نیست» از صادق چناری، «عروس» از سینا شفیعی، «یوسف یوزف جوزپه» از علی مرتضوی فومنی، «خون و ماتیک» از رسول بانکین، «سوختن در آب غرق شدن در آتش» از بهداد بلیغ فر، «دست خط» از حسین اصغری قاجاری، «روز تیغ» از خسرو امیری، «رسم رستم کشی» از علیرضا جنتی راد، «برادرها می‌میرند» از رسول بانکین و «مرزبان» از عباس عبدالله زاده.

نتایج بازخوانی بخش خیابانی

«ما چهار نفر» از فرامرز کلانتری، «تاریخ شاهدان» از محمدرضا آگاه، «درها به روی چه کسی باز می‌شوند» از محمدرضا جعفری لفوت، «چادر سوخته» از مهدی صالحیار، «پنجشنبه بازار» از حسین امیری، «هجده قدم تا دروازه» از احسان روحی، «ارتباط ۹۷-۶۱» از بهنام کاوه گویی، «کلاس سیار» از اباذر چهل امیرانی و جمشید عسگری، «کمپانی دریاقلی» از فرخنده دریایی، «روبرو آماده باش» از امیر رجب پور، «خدیجه» از داود ابراهیمی، «یک قدم تا دریا» از سجاد بهره مند، «کیت» از دنیا فتحی، «آخرین ضد نفر» از مجتبی داوطلب نظام، «دختران جنگ» از علی محمد رادمنش، «۱۰۰» از آرش منصوری، «از یاد رفتگان» از پژمان شاهوردی، «آلزایمر» از ابوالقاسم مهدوی، «bell-۲۱۴» از مصطفی کولیوندی، «رقص آتش» از حیدر رضایی، «روایتی از یک دمام» از محمدعلی میناوی، «شبیه مشروط» از خداداد خدام»، «اسماعیل» از محسن اردشیر.

مشروط: «کلاه آهنی» از حمیدرضا قاسمی ، «چهارشنبه» از حسنا قبادی، «هناس» از سیرسروش پیمبری، «علی سوت بلبلی»، مصطفی جعفری جوزانی، «اسم کوچه» از مهدی حبیبی، «انتخاب» از محمدجواد پیروزی، «اهم» از مسعود براهیمی، «قهرمان کیست» از رضا بهرامی، «ضیافت به سبک کاخ سفید» از مختار محمدی، «من بهمنم» از اصغر گروسی، «آگا» از فرامرز غلامیان، «یک پرس غذا در بهشت» از مرضیه درخشان نیا و «کانال نامرئی» از بهزاد اسکندری.

نتایج بازخوانی بخش محیطی

«مین‌های خاموش» از زهرا حاجی احمدی، «ماهی‌های مشغول کارند» از اصغر خلیلی، «شهدای ارس» از حسین توازنی زاده، «دوربین» از حیدررضایی، «تیربارچی» از حسین بختیاری، «اتوبوس» از بهرام دوست قرین، «عروسی جنگ» از احسان فلاحیان و «ایران سرای من است» از محسن اردشیر.

چکیده‌های پذیرفته شده بخش همایش پژوهشی تئاتر مقاومت شانزدهمین جشنواره تئاتر به ترتیب حروف الفبا نیز شامل اسامی ایرج افشاری اصل، رحمت ایمنی، منوچهر اکبرلو، فارس باقری، بهرام جلالی پور، صمد چینی فروشان، مهدی حاصل پور، محمدعلی خبری، غلامحسین دولت آبادی، مهرداد رایانی مخصوص، علی رویین، سیدجواد روشن، بهزاد صدیقی، لیلی عاج، فرهاد مهندس پور، مهدی نصیری، هادی ولی پور قره قیه، محمدجعفر یوسفیان کناری و جهانشیر یاراحمدی.

شانزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت با همت بنیاد روایت فتح و به دبیری امیر نصیربیگی در ۱۰ بخش تئاتر صحنه‌ای، بین‌الملل، بازتولید، خیابانی، محیطی، کودک و نوجوان، نمایشنامه نویسی، عکس، پوستر و همایش پژوهشی آذرماه سال جاری در تهران برگزار می‌شود.