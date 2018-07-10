جدیدترین موضع گیری عادل الجبیر درباره ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان در نشست همکاری عربی-چینی در پکن گفت: چین شریک سیاسی، امنیتی و اقتصادی است.

وی افزود: مواضع چین و کشورهای عربی با هم درباره بحران ها و چالش ها با یکدیگر همخوانی دارد. طرفهای عربی و چینی خواستار تقویت و گسترش همکاری در همه زمینه ها هستند.

الجبیر در حالی که در معامله قرن ضد ملت فلسطین توطئه می کند، تاکید کرد: ما هماهنگی عربی-چینی درباره حمایت از فلسطین و حق ملت فلسطین در برپایی کشور مستقل بر اساس مرزهای ۱۹۶۷ به پایتختی بیت المقدس را مورد تاکید قرار می دهیم.

وی گفت: ما از مواضع چین در قبال موضوعات عربی به ویژه فلسطین قدردانی می کنیم. کشورهای عربی به نقش چین در بحران های کشورهای عربی در یمن، سوریه، لبنان، عراق، لیبی، سومالی، سودان و دیگر کشورها واقفند و اینکه چین از راهکار سیاسی برای این بحرانها در شورای امنیت حمایت می کند.

الجبیر مدعی شد: نشست(همکاری عربی-چینی) بر اینکه روابط کشورهای عربی با ایران باید بر اساس اصل حسن همجواری و احترام حاکمیت کشورهای عربی و عدم دخالت در امور داخلی آن باشد، تاکید کرد.

وزیر خارجه عربستان همچنین در سخنانی در مرکز مطالعات خاورمیانه در پکن از چشم انداز ۲۰۳۰ دم زد و آنرا در راستای کاهش تکیه بر نفت دانست و اینکه فضایی برای سرمایه گذاران در عربستان ایجاد شود.

وی از تلاش برای مسامحه و میانه روی برای مبارزه با تروریسم و دادن نقش بیشتر به زنان در عربستان نیز دم زد.