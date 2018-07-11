کتاب «اسلام و حاکمیت عدالت» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «اسلام و حاکمیت عدالت: تصویر و واقعیت در قانون و فرهنگ اسلامی» اثر لورنس رزن منتشر شد.

ما در غرب تمایل داریم که در مورد قانون اسلامی به ‌عنوان یک سیستم حقوقی سخت‌گیرانه و رازآلود بیندیشیم که با متون منظمی محدود و با اجباری نامحدود عجین شده است. درحالی ‌که قضات نیز ممکن است به بندهایی در متون کلاسیک ارجاع دهند یا به مبادی خودشان گفتمان کنند. تصاویر گفتمان الزام‌آور و انتخاب نامحدود، بازتابی از واقعیت کامل قانون اسلام در روش‌های روزمره‌ آن‌ها نیست. چه در جهان عرب‌زبان، بخش‌های مسلمان جنوب و جنوب شرق آسیا، یا کشورهایی که مسلمانان بسیاری به آن مهاجرت کرده‌اند، قانون اسلامی به‌سادگی دچار سوء ادراک می‌گردد اگر که فرهنگ‌های محلی‌ای که آن را در خود دارند به‌حساب نیایند.

لارنس روزن با اسلام و قانون عدالت تعدادی از این سوء ادراک‌ها را بررسی می‌کند. او با ترسیم مواردی مشخص کاربرد قانون اسلامی را به رفتار با زنان (که بیشتر پرونده‌هایشان را برنده می‌شوند)، روابط بین مسلمانان و یهودیان (که به‌کرات شامل روابط نزدیک شخصی و مالی است)، و ساختار گسترده‌ فساد (که نقشی مهم در ظهور بهار عربی داشت) بررسی می‌کند. از این مطالعه‌ موردی نقش مکانیسم‌های غیررسمی در حل‌وفصل محلی اختلافات مشخص می‌شود. نویسنده همچنین خوانشی نزدیک از محاکمه‌ زکریا موسی انجام می‌دهد که در یک دادگاه آمریکایی به کمک به انجام حملات یازده سپتامبر متهم شده بود و از دیدگاه‌هایی به این موضوع استفاده می‌کند عدالت اسلامی چگونه برای تشریح اقدام متهم در طول دادگاه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کتاب با این بررسی پایان می‌یابد که مفاهیم فرهنگ اسلامی چگونه ساختار قانونی و اصلاحات حقوقی‌ای را متحمل می‌شوند که بسیاری از کشورهای اسلامی انجام می‌دهند.

این کتاب در ۲۸۸ صفحه توسط انتشارات دانشگاه شیکاگو در سال ۲۰۱۸ منتشر شده است.