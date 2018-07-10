  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۹ تیر ۱۳۹۷، ۱۵:۵۵

اولین نشریه دانشگاه پیام نور در ISI پذیرش شد

اولین نشریه دانشگاه پیام نور در ISI پذیرش شد

مدیر مسئول نشریه دانشگاه پیام نور از پذیرش اولین نشریه دانشگاه پیام نور در ISI خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از دانشگاه پیام نور، سجادی فر گفت: بعد از شش سال تلاش شبانه روزی بالاخره نشریه Iranian Chemical Communication در ISI پذیرش شد و به عنوان اولین نشریه ی ISI دانشگاه لقب گرفت.

وی گفت: فعالیت این نشریه از سال ۲۰۱۳ به صورت فصلنامه شروع شد و دبیرخانه این نشریه و تمامی کارهای مربوط به آن با مرکزیت استان ایلام انجام شده است.

مدیر مسئول نشریه دانشگاه پیام  نور ادامه داد: خوشبختانه با همکاری و همراهی اعضای گروه شیمی دانشگاه و دیگر محققین و با انتخاب یک تیم مجرب بین المللی توانستیم بعد از شش سال در ISI نمایه بگیریم.

کد مطلب 4343249
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها