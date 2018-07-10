اولین نشریه دانشگاه پیام نور در ISI پذیرش شد

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از دانشگاه پیام نور، سجادی فر گفت: بعد از شش سال تلاش شبانه روزی بالاخره نشریه Iranian Chemical Communication در ISI پذیرش شد و به عنوان اولین نشریه ی ISI دانشگاه لقب گرفت.

وی گفت: فعالیت این نشریه از سال ۲۰۱۳ به صورت فصلنامه شروع شد و دبیرخانه این نشریه و تمامی کارهای مربوط به آن با مرکزیت استان ایلام انجام شده است.

مدیر مسئول نشریه دانشگاه پیام نور ادامه داد: خوشبختانه با همکاری و همراهی اعضای گروه شیمی دانشگاه و دیگر محققین و با انتخاب یک تیم مجرب بین المللی توانستیم بعد از شش سال در ISI نمایه بگیریم.