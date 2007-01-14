تدوین بانک اطلاعات زمین در استان تهران / توزیع مرحله اول سهام عدالت در استان تهران تا پایان بهمن ماه

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر کامران دانشجو در سمینار فرمانداران استان تهران با اشاره به این مطلب که این بانک اطلاعات به تفکیک شهرستان های استان تهیه می شود ، تاکید کرد:همه دستگاه های اجرایی اعم از اداره کل ثبت و اسناد ، سازمان های مسکن و شهرسازی ، اوقاف و امور خیریه ، جهاد کشاورزی و منابع طبیعی و دیگر دستگاههای اجرایی استان باید همکاری نزدیکی با فرمانداریها در این مورد داشته باشند.

دانشجو افزود: معاونت امور عمرانی استانداری تهران مسئولیت انجام این کار را داشته و تا پایان سال با جمع آوری اطلاعات باید گزارشی از وضعیت زمینهای استان ارائه نماید.

استاندار تهران با اشاره به حضور گسترده مردم استان تهران در انتخابات اخیر و تاکید بر این نکته که توسعه سیاسی واقعی یعنی مشارکت مردم و استقبال از این انتخابات به دلیل امیدی است که در دل مردم برای آینده ای بهتر ایجاد شده است تصریح کرد: این مشارکت حاصل کار بی وقفه دولت نهم برای مردم و خدمتگزاری بی ادعا است.

وی یاد آور شد: فرمانداران در جابجایی شهرداران ، ناپایداریهای احتمالی در شهرداری ها و مصوبات شوراهای اسلامی تا زمان آغاز دوره جدید کار شوراها دقت بیشتری داشته باشند.

دانشجو ، آمادگی کامل استان تهران برای اجرای مرحله اول طرح توزیع سهام عدالت را مورد تاکید قرار داد و یاد آور شد: در این مرحله 213708 نفر مشمول این طرح در استان تهران خواهیم داشت.

استاندار تهران یاد آور شد: 158394 نفر از این افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) استان در قالب 76342 خانوار ، 44335 نفر از سازمان بهزیستی استان در قالب 24133 خانوار و 10979 نفر از منطقه مقاومت بسیج در قالب 2087 خانوار در مرحله اول این طرح سهام عدالت تا پایان بهمن ماه دریافت خواهند کرد.

دانشجو با ذکر این نکته که استان تهران از استانهایی است که بالاترین توزیع سهام عدالت را خواهد داشت ، تصریح کرد: تمهیدات لازم برای اجرای مرحله دوم طرح توزیع سهام عدالت و شناسایی مشمولین مرحله دوم طرح در حال انجام است.