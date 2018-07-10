ضرورت همکاری سازمان ها برای مجازات های جایگزین حبس

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان، بابک محبوب علیلو امروز سه شنبه در جلسه «اجرای تکالیف مقرر در آیین نامه موضوع ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی و الگوی وحدت رویه و ارتقاء اثربخشی مجازات های جایگزین حبس» با اشاره به صراحت قانونی در باره مجازات های جایگزین حبس گفت : مجازات های اجتماعی برچسب مجرمانه را کمرنگ کرده و موجب می شود خانواده مجرم در معرض آسیب های اجتماعی قرار نگیرند؛ از طرفی با توجه به مسایل و مشکلات اقتصادی جامعه، از هزینه-های هنگفت زندان که دولت متحمّل می شود جلوگیری می کند.

محبوب علیلو با اشاره به ماده دو آیین نامه موضوع ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، بر ضرورت اِعمال انجام خدمات عمومی رایگان به جای صدور حکم حبس به عنوان مصداق بارز و عینی مجازات های جایگزین حبس در استان و ترغیب و تشویق قضات برای صدور این نوع مجازاتها تأکید کرد.

معاون قضایی رییس کل و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همچنین بر ضرورت همکاری دستگاه های اجرایی استان، استانداری و فرمانداری¬های استان با دادگستری کل استان و اعلام ظرفیت انجام خدمات عمومی رایگان هر شش ماه یکبار تأکید کرد.

در این جلسه هر یک از حاضرین به ارائه نکته نظرات خویش پرداختند و پس از جمع بندی مطالب مقرر شد استانداری آذربایجان شرقی بر اساس ماده ۵ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی، لیست اعلام ظرفیت و نوع خدمت مورد نیاز نهادهای پذیرنده محکومین را هر شش ماه یکبار با هماهنگی فرمانداران حوزه مربوطه جمع آوری و با اعلام به بالاترین مقام دستگاههای مربوط در سطح ملی، نسخه ای از آن را برای بهره برداری و اقدام مقتضی به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان آذربایجان شرقی ارسال کنند.

همچنین مقرر شد سامانه الکترونیکی مجازات های جایگزین حبس بویژه خدمات عمومی رایگان از طریق معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان با مشارکت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان آذربایجان شرقی طراحی و تهیه شود.

در این نشست آگاه سازی مدیران نهادهای پذیرنده محکومین وجامعه با مشارکت و همکاری صدا و سیمای مرکز استان از طریق مستند سازی و فرهنگ سازی در باره ثمرات و مزیت های مجازات های جایگزین مورد تاکید قرار گرفت.