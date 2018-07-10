دستور رسیدگی به مشکلات بیماران دیالیزی مناطق زلزله زده صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد شمس در این نامه خطاب به دکتر سیدحسن هاشمی وزیر بهداشت و دکتر محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نوشته است: تصویر نامه انجمن حمایت از بیماران کلیوی ایران در خصوص درخواست رسیدگی به مشکلات بیماران تحت پوشش آن انجمن در شهرستان ها و روستاهای زلزله زده و اختصاص ردیف بودجه تحت نظارت مستقیم آن انجمن به منظور رفع مشکلات مسکن خانواده آنان، برای صدور دستور بررسی و اقدام لازم ارسال می گردد.

بر اساس این گزارش، داریوش آرمان رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی ایران، هفته گذشته در نامه ای به حسن روحانی رئیس جمهوری خواستار در اولویت قرار گرفتن رسیدگی به مشکلات بیماران تحت پوشش این انجمن در مناطق زلزله زده استان کرمانشاه شده و عنوان داشته بود که در حدود ۱۵۰ بیمار دیالیزی و پیوندی که در نهایت فقر و درماندگی به سر می برند، در دمای بالای ۵۰ درجه در میان موج گسترده ریزگردهای محلی در کانکس هایی با کمترین امکانات زندگی می کنند و بیماران دیالیزی در بیمارستان صحرایی شهرستان سرپل ذهاب دیالیز می شوند.

در این نامه، از رئیس جمهوری درخواست شده بود برای حل فوری مشکل مسکن ۱۵۰ خانواده بیماران دیالیزی مناطق زلزله زده کرمانشاه، بودجه ای اختصاص داده شود و این بودجه تحت نظارت مستقیم انجمن حمایت از بیماران کلیوی ایران، هزینه گردد.

انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران، بیش از ۱۰۰ هزار بیمار دیالیزی و پیوند کلیه را تحت پوشش دارد.