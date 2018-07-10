توطئه های دشمن با پشتوانه غیرت و همت امت اسلامی بی اثر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی شامگاه سه شنبه در آئین گرامیداشت روز هفدهم شوال و روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای که در زورخانه متقین اراک برگزار شد، اظهار داشت: امروز دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران و در راس آنان آمریکای جنایتکار و خبیث برای در فشار قرار دادن نظام از تمام توان خود استفاده می کند، اما بداند با درایت و هوشیاری مردم و همدلی مسئولین این آرزو را به گور می برد.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی ادامه داد: به رغم اینکه قدرت های به اصطلاح بزرگ جهان توانمندی جمهوری اسلامی ایران را بارها دیده و آزمونده اند، هنوز برایشان عبرت نشده و با تمام سرمایه خود برای در فشار قرار دادن نظام اسلامی ایران نقشه می کشند و شیطنت می کنند، اما بدانند جز رسوایی چیزی برایشان باقی نمی ماند.

دری نجف آبادی افزود: همین جنایتکاران منافقین را از لیست جنایتکاران خارج کردند و به نوعی آنان را به رسمیت می شناسند، این هم نیرنگ دیگری از سوی دشمن است.

وی ادامه داد: این ها نسبت به نظام جمهوری اسلامی ایران، کینه دیرینه دارند که مربوط به امروز و دیروز نیست و همه دشمنان دست به دست داده اند تا ایران، این کشور امام زمانی و ولایت فقیهی را همانند دیگر کشورهای مظلوم و تحت ستم خود به خاک و خون بکشند، اما بدانند خیال باطل دارند، امروز وظیفه همه ما در برابر دشمن سنگین است.

دری نجف آبادی بیان داشت: این جوانان پرورش یافته در مکتب حسینی و در چنین جاهایی مانند مساجد و فضاهای ورزشی چون گود ورزش زورخانه ای که با اعتقادات مذهبی گره خورده، می توانند همچون پایگاهی مستحکم با آمادگی صد درصد برای صیانت از نظام، خون شهدا، ولایت فقیه، مکتب اهل بیت(ع) و فقاهت پاسداری کنند؛ این میدان، میدان تفاهم و همدلی است، این گود، گود برادری، صفا و صمیمیت است و این کانون، کانون نور و خیر و برکت است که باید حفظ شود.