۴ کشته و یک مجروح بر اثر حادثه رانندگی در جنوب سیستان و بلوچستان

محمود رضا ناصح در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ساعاتی قبل بر اثر برخورد یک دستگاه خودروی سواری پراید با یک دستگاه تریلی در محور ایرانشهر به دلگان حوالی روستای «چاهشور»، ۴ نفر کشته و یشک نفر مجروح شدند.

وی با اشاره به اینکه پس از این حادثه بلافاصله ۳ دستگاه آمبولانس به محل اعزام شدند، افزود: مجروح این حادثه بلافاصله توسط آمبولانس اورژانس به بیمارستان خاتم الانبیاء(ص) شهرستان ایرانشهر منتقل شد.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر خاطرنشان کرد: علت این حادثه توسط کارشناسان پلیس در دست بررسی است.