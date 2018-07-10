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۱۹ تیر ۱۳۹۷، ۱۷:۰۲

در گفتگو با مهر عنوان شد:

۴ کشته و یک مجروح بر اثر حادثه رانندگی در جنوب سیستان و بلوچستان

۴ کشته و یک مجروح بر اثر حادثه رانندگی در جنوب سیستان و بلوچستان

ایرانشهر - رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر گفت: حادثه رانندگی در مسیر ایرانشهر به «دلگان»، ۴ کشته و یک مجروح برجای گذاشت.

محمود رضا ناصح در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ساعاتی قبل بر اثر برخورد یک دستگاه خودروی سواری پراید با یک دستگاه تریلی در محور ایرانشهر به دلگان حوالی روستای «چاهشور»، ۴ نفر کشته و یشک نفر مجروح شدند.

وی با اشاره به اینکه پس از این حادثه بلافاصله ۳ دستگاه آمبولانس به محل اعزام شدند، افزود: مجروح این حادثه بلافاصله توسط آمبولانس اورژانس به بیمارستان خاتم الانبیاء(ص) شهرستان ایرانشهر منتقل شد.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر خاطرنشان کرد: علت این حادثه توسط کارشناسان پلیس در دست بررسی است.

کد مطلب 4343325

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