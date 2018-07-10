به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از تاس، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی ریاست جمهوری روسیه در پاسخ به سوالی درخصوص اختلافات ناتو و آمریکا اظهار داشت که اختلافات میان اعضای ناتو به روسیه ربطی ندارد.

پسکوف گفت: سطح تعامل مسکو با نمایندگان ناتو بسیار کم است. نگرش ما نسبت به ناتو به خوبی شناخته شده است و این محصولی از دوران جنگ سرد و تقابل ها در این دوران است.

وی افزود: ناتو با هدف و به نام مقابله با روسیه طراحی شده است و نگرش و ارتباط آن ها با روسیه بر این اساس است. چشم انداز اقدامات این پیمان نشانگر اقداماتی ضد روسیه و گسترش زیرساخت های نظامی تا مرزهای روسیه است که آن را به بهانه هایی همچون ضرورت این پیمان توجیه می کنند.