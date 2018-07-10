کشف ۸۰ راس دام قاچاق در فامنین

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی حسن حیدری گفت: ماموران انتظامی شهرستان در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق و با کنترل محورهای مواصلاتی، ۸۰ راس گوسفند فاقد مجوز بهداشتی و قاچاق را از یک دستگاه کامیون کشف کردند.

وی با اشاره به اینکه ارزش دام های کشف شده برابر نظر کارشناسان ۸۰۰ میلیون ریال برآورد شده است، افزود: احشام مکشوفه به اداره دامپزشکی منتقل و ۲ نفر نیز به مرجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان فامنین گفت: پلیس با اقتدار کامل در حوزه مبارزه با قاچاق کالا در چارچوب قانون به منظور تحقق شعار سال، تامین سلامت و امنیت شهروندان با قانون شکنان برخورد قاطع خواهد کرد.