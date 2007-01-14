ساختمان باغ هنر آبادان را کامل کنید

به گزارش خبرگزاری مهر، واحد خبر حوزه هنری اعلام کرد شورای هنر آبادان و خرمشهر متشکل از هنرمندانی همچون نجف دریابندری، عبدالحسین برزیده، حسن فتاحی، احمد نجفی، داریوش فرهنگ، حبیب احمدزاده، سیروس یگانه و محسن امیریوسفی تکمیل این مجتمع و مساعدت مسئولان و مدیران در راهاندازی آن را خواستار شدهاند.
استودیو فیلمسازی، اتاق تدوین، کارگاه دکور، واحدهای نمایش و ادبیات، چاپخانه و سالن آمفی تئاتر با گنجایش 200 صندلی از بخشهای مختلف باغ هنر حوزه هنری آبادان هستند که اتمام ساختمان آن به هزینهای بالغ بر هشت میلیارد ریال نیاز دارد.
مهرزاد ارشدی، مدیر حوزه هنری آبادان، پیش از این اعلام کرده بود آغاز ساخت پروژه باغ هنر با جذب 300 میلیون ریال اعتبار در مدت یک ماه آغاز شده و این آمادگی نیز وجود دارد که تا پایان سال 10 برابر میزان هزینهشده تا سقف سه میلیارد ریال جذب شود. این باغ به نام شهید غلامرضا رهبر نامگذاری شده و در کوی قدس آبادان قرار دارد.
* ایران هر هفته در یک جشنواره جهانی کاریکاتور برنده میشود
هر هفته یک کاریکاتوریست ایرانی یکی از جایزههای معتبر کاریکاتور جهان را به خود اختصاص میدهد.
سیدمسعود شجاعی طباطبایی، رئیس خانه کاریکاتور و داور بخش کاریکاتور جشنواره هنر جوان، گفت: "طبق آماری که از برگزاری 120 نمایشگاه ملی و بینالمللی گرفته شده، هر هفته یکی از هنرمندان ایرانی جایزههای اول تا سوم جشنوارههای جهانی کاریکاتور را از آن خود کردهاند و جالب اینجاست که غالب این کاریکاتوریستها، شهرستانی بودهاند."
استفاده از تکنولوژی روز دنیا و ورود به دنیای اینترنت از جمله رموز موفقیت کاریکاتوریستهای ایرانی در جشنوارههای جهانی بوده است.
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