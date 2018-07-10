همایش دوچرخه سواری در قزوین برگزار می شود

مهدی خطیبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هدف از برگزاری این همایش تشویق و ترغیب مردم به استفاده از دوچرخه در شهر به عنوان وسیله مناسب برای حمل و نقل پاک است و قصد داریم ضمن دعوت مردم به این حرکت گروهی، در آن ها انگیزه استفاده مداوم از دوچرخه برای بهبود سطح سلامتی و وضعیت محیط زیستی، را افزایش دهیم.

وی افزود: دستگاه هایی چون شورای اسلامی شهر، شهرداری، سازمان نظام مهندسی ساختمان، دانشگاه علوم پزشکی، اداره کل حفاظت محیط زیست، فرماندهی نیروی انتظامی، فرماندهی پلیس راهور و هیئت دوچرخه سواری همگانی کل کشور در این همایش حامی ما خواهند بود.

خطیبی در رابطه با جزییات برگزاری مراسم نیز توضیح داد: در این همایش که ساعت ۷ و نیم صبح روز جمعه از محل میدان میرعماد به مقصد بوستان ملت، برگزار می شود، آلن پطروسیان، مسئول کمیته دوچرخه سواری همگانی کشور در فدراسیون ورزش های همگانی نیز حضور خواهد داشت و دوچرخه سواران مسیر کمربندی شمال شهر به سوی پارک ملت را رکاب می زنند.

وی یادآور شد: در اختتامیه این همایش هم رونمایی از برنامه راهبردی شهرهای داوطلب برای معرفی بعنوان پایلوت دوچرخه سواری همگانی در کشور رونمایی خواهد شد.