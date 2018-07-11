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۲۰ تیر ۱۳۹۷، ۱۷:۴۴

در سال گذشته؛

۹۰ درصد درآمد مالیاتی در شهرستان دشتی تحقق پیدا کرد

۹۰ درصد درآمد مالیاتی در شهرستان دشتی تحقق پیدا کرد

دشتی – فرماندار دشتی با بیان اینکه در سال گذشته ۹۰ درصد درآمد مالیاتی در این شهرستان تحقق پیدا کرد گفت: در دو ماهه اول امسال ۸۲ میلیارد ریال به حساب شهرداری ها و دهیاری ها واریز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری بعد از ظهر چهارشنبه در نشست با رئیس و کارکنان اداره امور مالیاتی شهرستان دشتی از تلاشهای این مجموعه تقدیر وتشکر کرد و اظهار داشت: مردم اگر مالیات پرداخت می کنند برای رفاه، آرامش و امنیت خودشان است.

وی با بیان اینکه دولت تلاش دارد وابستگی به نفت کاهش پیدا شود، افزود: در شرایطی کنونی که هجمه های دشمن علیه ملت جمهوری است این اقدام یکی از راههای مقابله با توطئه های دشمنان است.

نادری اضافه کرد: هدف گذاری و سیاست گذاری دولت این است که درآمد حاصل از مالیات صرف جاهای اساسی شود و در همین راستا تاکنون نیز گام‌های خوبی برداشته شده است.

وی با تاکید بر اینکه فرهنگ پرداخت مالیات در سطح جامعه ترویج و گسترش یابد، گفت: در سال گذشته قریب به ۲۷۰ میلیارد ریال از محل ارزش افزوده به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز شد.

نادری تصریح کرد: در دو ماهه اول سال جاری نیز  بالغ بر ۸۲ میلیارد ریال به حساب شهرداریها و دهیاریها واریز شد.

وی همچنین از رسانه ها خواست در زمینه فرهنگ پرداخت مالیات بیش از گذشته گام بردارند.

کد مطلب 4343383

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