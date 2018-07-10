به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری بعد از ظهر سه شنبه در جلسه شورای زکات شهرستان دشتی از تلاشهای مجموعه کمیته امداد امام خمینی(ره) استان و شهرستان تقدیر کرد و اظهار داشت: به حمد الله در بازدید از روستاهای شهرستان دشتی مردم از خدمات کمیته امداد احساس رضایت مندی خوبی داشتند.

وی با تاکید بر اینکه در دین مبین اسلام به زکات توجه ویژهشده است، افزود: اگر در سطح جامعه به مسئله زکات توجه شود مشکلات اجتماعی کمتر خواهد بود.

نادری تصریح کرد: افراد با پرداخت زکات اموال خود را بیمه می کنند و اگر فرهنگ زکات در جامعه رواج پیدا کند تاثیر بسیار مثبتی در کشور ایجاد خواهد کرد.

فرماندار دشتی با اشاره به اینکه شورای زکات در روستاهای دشتی تشکیل می شود، خاطر نشان کرد: بر همه ما لازم است در احیای این فریضه الهی تلاش کنیم و در این راستا از هیچ تلاشی دریغ نورزیم.

وی همچنین از بخشداران، دهیاران و شوراها خواست با تبلیغات گسترده در سطح روستاها زمینه مشارکت بیشتر مردم در زمینه پرداخت زکات را فراهم کنند.

امام جمعه خورموج نیز گفت: زکات از موضوعات مهم شرع مقدس و یکی از منابع مهم تامین معیشت مردم است.

حجت الاسلام عبدالحسین مصلح افزود: زکات مایه رشد در زندگی افراد است و عدم پرداخت زکات نیز تاثیرات بسزایی در زندگی دارد.

وی ادامه داد: مردم مومن و متدین شهرستان دشتی همواره در پرداخت زکات و خمس پیشگام هستند.