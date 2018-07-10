به گزارش خبرنگار مهر، ناصر مقدم عصر سه‌شنبه در نشست خبری با اصحاب هنر و رسانه شهرستان نظرآباد، بابیان اینکه حوزه فرهنگ هنر در اختصاص بودجه سالانه کشور همیشه مظلوم واقع می‌شود، اظهار کرد: توزیع عادلانه اعتبارات در سطح استان از مهم‌ترین وظایف اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

وی در ادامه بابیان اینکه ۵۰ میلیون تومان از مجموع اعتبارات استانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز سال گذشته سهم حوزه فرهنگی و هنری بوده است، افزود: این میزان در سطح استان بسیار ناچیز است و سعی داریم در سال جاری نسبت به جذب اعتبارات بیشتری اقدام کنیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز بابیان اینکه استان البرز از کمبود امکانات فرهنگی و هنری رنج می‌برد، افزود: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز در راستای توزیع اعتبارات به‌صورت عادلانه و به‌تناسب جمعیت هر شهرستان اقدام می‌کند.

وی گفت: برنامه یک‌ساله استان و شهرستان‌های البرز تدوین‌شده است، درصدد هستیم که شهرستان‌ها به نحو احسن از امکانات موجود استفاده کنند.

مقدم بابیان اینکه پروژه‌های عمرانی فرهنگی نظرآباد طی پنج ماه آینده تکمیل و آماده بهره‌برداری می‌شود، افزود: حضور هنرمندان شهرستان‌ها در جشنواره‌های بین‌المللی و ملی مهم است، در نظر داریم در این برنامه‌ها از حضور هنرمندان شهرستان‌ها نیز بهره ببریم.