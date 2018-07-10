به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، اعضای شورای مرکزی سازمان نظام صنفی کشاورزی و هیئت مدیره سازمان نظام صنفی کشاورزی استان قم با علی لاریجانی دیدار و گفت‌وگو کردند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در این دیدار اظهار داشت: حضور نمایندگان صنف کشاورزی در مراکز تصمیم‌گیری این حوزه می‌تواند کیفیت تصمیم‌گیری‌ها را افزایش دهد.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: نظام صنفی کشاورزی نهادی مدنی در حوزه کشاورزی است که می‌تواند به دولت و مجلس مشورت دهد.

لاریجانی گفت: سازمان صنفی کشاورزی می‌تواند پیش‌نویس طرح آمایش کشاورزی متناسب با مختصات سرزمینی را تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه کند تا این طرح به نتیجه برسد.