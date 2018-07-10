سوادکوه تنها معبر گردشگری است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید یزدانی، عصر سه‌شنبه، در جلسه حامیان دولت، ظرفیت و رشد منطقه را وابسته به گردشگری دانست و بر ضرورت آموزش رفتار گردشگری و پذیرش گردشگر تأکید کرد و افزود: برخی در شهرستان بر این عقیده هستند که گردشگر یک تهدید اجتماعی و فرهنگی است اما ما باید آن را به فرصت اقتصادی و فرهنگی تبدیل کنیم.

فرماندار شهرستان سوادکوه، با بیان اینکه برخی از شهرهای استان همچون سوادکوه مقصد گردشگری نبوده، بلکه تنها معبر گردشگری است، بر لزوم ایجاد سازوکارهای لازم در زمینه امکان مقصد سفر شدن، تأکید و از جمله این سازوکارهای به ایجاد زیرساخت‌های لازم برای اسکان اشاره کرد و افزود: شهرستان علاوه بر اقامتگاه بوم‌گردی نیاز به هتل دارد و به تازگی دو مجوز هتل در شهرستان صادر شده است.

وی با بیان اینکه لزوما حضور گردشگر به معنای تسلط فرهنگ گردشگر بر منطقه نیست، خاطرنشان کرد: سوادکوه با سابقه فرهنگی و تاریخی غنی خود امکان انتقال عناصر مادی و معنوی فرهنگی خود را به گردشگر دارا بوده اما در این زمینه نیازمند آموزش افرادی از سوی سازمان میراث فرهنگی هستیم.

یزدانی با بیان اینکه کار فرهنگی امری زمان‌بر بوده و همچون حیطه سخت‌افزاری دیده نمی‌شود، افزود: تغییر رفتار، امری زمان‌بر بوده و برای این امر نیازمند تلاش و آموزش هستیم تا افراد به گردشگر به‌عنوان یک سرمایه اجتماعی و اقتصادی بنگرند.

وی با اشاره به اینکه عمده کشاورزی در مازندران غرق‌آبی بوده، بر عدم توجیه اقتصادی این شیوه به دلیلی کمبود بارش اشاره کرد و افزود: آب تخت کردن موجب افزایش راندمان کشاورزی و تولید و کاهش مصرف آب و تعداد نیروی کار می‌شود و امسال ۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی روستای اساس آب‌تخت رایگان خواهد شد و در زمینه توصیه شیوه‌های نوین کشاورزی شورای روستاها بسیار اثرگذار خواهند بود.

یزدانی کشت کلزا را بسیار مقرون به‌صرفه دانست و از جمله اقدامات حمایتی در جهت افزایش سطح کشت کلزا در شهرستان به خرید تضمینی و فنس‌کشی رایگان زمین‌تا صد هکتار برای مقابله با حیوانات وحشی اشاره کرد و افزود: در سال جاری در ۷۰ هکتار از اراضی شهرستان، هفت تن کلزا برداشت شده که درآمدی حدود ۲۱۰ میلیون تومان داشته و تلاش ما بر این است تا در سال آینده سطح زیر کشت به ۲۰۰ هکتار افزایش یابد.

فرماندار سوادکوه یکی از گزینه‌های اشتغال جوانان را کشاورزی دانست و افزود: دولت به فارغ‌التحصیلان رشته کشاورزی برای ایجاد خزانه برنج وام می‌دهد و زمین و نهاده نیز در اختیار آنها قرار خواهد داد.

وی با اشاره به وجود برخی مرتع‌داران بدون دام در شهرستان، بر ضرورت کشت گیاهان دارویی در مراتع تأکید و از جمله موارد کشت گیاهان دارویی به کشت باریجه در شهرستان اشاره کرد.

مقام عالی دولت در شهرستان با بیان اینکه کشاورزی تنها کشت برنج، گندم و جو نیست، بر شیوه‌های نوین تأکید کرد و افزود: باید بر مبنای نیاز بازار و اقتضای روز عمل کرد چرا که در غیر این صورت آسیب خواهیم دید.

وی با تأکید بر اینکه جوانان باید به سمت تولید سوق داده شوند، افزود: در حال حاضر، نجات کشور از بحران‌های اقتصادی اتکا به دانش فنی، مهارت و دارایی خود است و چشم به غرب داشتن پشتوانه اقتصادی چندان استواری نیست.

یزدانی با بیان اینکه عمده جمعیت کشور جوان است، بر ضرورت توجه به نشاط اجتماعی تأکید کرد و از جمله آنها به برگزاری مسابقات، جشنواره‌ها و ورزش اشاره کرد و افزود: مقرر شد تا شهرستان میزبان تیم کشتی فرنگی بیمه رازی کشور باشد.

وی از جمله ویژگی‌های روش اصلاحات را تحمل و عقلانیت برشمرد و بر تمرین تحمل نقد تأکید کرد و گفت: باید نقد درون‌گفتمانی را بپذیریم و تمرین دموکراسی کنیم و اگر نفد درون‌گفتمانی پذیرفته نشود، نقد برون‌گفتمانی به جنگ تبدیل می‌شود.