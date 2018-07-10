تسلط خوبی بر بازار یزد داریم/مشکل لوازم یدکی و لاستیک حل شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی زینی‌وند عصر امروز در هشتمین جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان یزد در سال جاری با تاکید بر اینکه تاکید دولت، تمرکز بر اشتغال و بازار است، اظهار داشت: در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی به همراه استاندار و با حضور بانک‌های عامل در ۶۰ واحد اقتصادی حضور پیدا کردیم و این روند همچنان نیز در مرکز استان و شهرستان‌ها ادامه دارد.

وی بیان کرد: از ابتدای سال با نوساناتی که در حوزه اقتصادی ایجاد شد، شاهد تاثیراتی در بازار بودیم اما یزد از جمله استان‌هایی بود که بازار را تحت کنترل درآورد و اجازه نداد مایحتاج ضروری مردم افزایش چندانی داشته باشد ضمن اینکه ذخیره سازی‌هایی نیز انجام شد.

زینی‌وند با بیان اینکه در حال حاضر تسلط خوبی روی بازار یزد وجود دارد، عنوان کرد: در زمینه لوازم یدکی و لاستیک مشکلاتی وجود داشت که اقدامات خوبی برای رفع مشکلات این بخش انجام شد که این اقدامات همچنان ادامه دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار یزد همچنین از تشکیل جلسه اقتصاد ارزی در استان خبر داد و اظهار داشت: کمیته ارزی در صنعت، معدن و تجارت استان یزد تشکیل شده و در حد توان خود در این زمینه ها اقدام خواهیم کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به واحدهایی که مشکلات کارگری دارند، عنوان کرد: ریشه مشکلات این واحدها متفاوت است که این مشکلات بررسی شده و در برخی واحدها نیاز به تغییر مدیریت، برخی واحدها نیازمند تغییر ماشین آلات و .... هستند.

زینی‌وند ادامه داد: ۲۳۰ میلیارد تومان تسهیلات شش تا هشت درصدی نیز برای اشتغال پایدار روستاهای استان یزد پرداخت شده و جوانان تحصیلکرده می توانند با تشکیل تعاونی در روستاها، در کمتر از یک ماه از این تسهیلات بهره‌مند شوند.

وی اظهار امیدواری کرد: با ارائه این تسهیلات بتوانیم شاهد رونق اقتصاد و اشتغال در مناطق روستایی استان یزد باشیم.