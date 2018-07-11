۳ پایگاه فرهنگی طرح غنی سازی اوقات فراغت در کلاچای برپا شد

حیدر رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شروع فصل تابستان و اوقات فراغت دانش آموزان، اظهار کرد: در راستای اجرای طرح غنی سازی اوقات فراغت سه پایگاه فرهنگی در این بخش برپا شده است.

وی پایگاه های دارالقرآن، پژوهش سرا و کانون فرهنگی و هنری را از جمله این سه پایگاه اعلام کرد و گفت: بیش از ۲۰۰ نفر تاکنون در این کلاس ها ثبت نام کرده اند.

رئیس اداره آموزش و پرورش کلاچای در ادامه با اشاره به اینکه این کلاس ها عمدتا در زمینه های هنری، علمی، فرهنگی و ورزشی برپا شده است، خاطرنشان کرد: کلاس های طرح اوقات فراغت کلاچای از هفته اول تیر ماه آغاز و تا نیمه اول شهریور ماه ادامه دارد.

وی برپایی این کلاس ها را فرصتی ارزشمندی برای غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزی عنوان و تصریح کرد: بهره گیری از این ظرفیت ها می تواند علاوه بر پرکردن اوقات فراغت و کسب علم، روح نشاط و شادابی را در دانش آموزان تقویت کند.