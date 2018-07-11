۲۰ تیر ۱۳۹۷، ۱۰:۰۴

رئیس اداره آموزش وپرورش کلاچای:

۳ پایگاه فرهنگی طرح غنی سازی اوقات فراغت در کلاچای برپا شد

رودسر- رئیس اداره آموزش و پرورش کلاچای از برپایی سه پایگاه فرهنگی طرح اوقات فراغت در این بخش برای غنی سازی اوقات دانش آموزان خبرداد.

حیدر رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شروع فصل تابستان و اوقات فراغت دانش آموزان، اظهار کرد: در راستای اجرای طرح غنی سازی اوقات فراغت سه پایگاه فرهنگی در این بخش برپا شده است.

وی پایگاه های دارالقرآن، پژوهش سرا و کانون فرهنگی و هنری را از جمله این سه پایگاه اعلام کرد و گفت: بیش از ۲۰۰ نفر تاکنون در این کلاس ها ثبت نام کرده اند.

رئیس اداره آموزش و پرورش کلاچای در ادامه با اشاره به اینکه این کلاس ها عمدتا در زمینه های هنری، علمی، فرهنگی و ورزشی برپا شده است، خاطرنشان کرد: کلاس های طرح اوقات فراغت کلاچای از هفته اول تیر ماه آغاز و تا نیمه اول شهریور ماه ادامه دارد.

وی برپایی این کلاس ها را فرصتی ارزشمندی برای غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزی عنوان و تصریح کرد: بهره گیری از این ظرفیت ها می تواند علاوه بر پرکردن اوقات فراغت و کسب علم، روح نشاط و شادابی را در دانش آموزان تقویت کند.

کد مطلب 4343495

