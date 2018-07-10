قوانین دست وپاگیر برای راه اندازی مدارس غیردولتی کاهش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین مقیمی بعد از ظهر سه شنبه در چهارمین جلسه شورای آموزش و پرورش استان تهران گفت: گسترش مدارس غیر دولتی در استان تهران می تواند موجب کاهش تصدی گری دولت و نیز هزینه های دولتی کاهش می یابد، در حال حاضر در شهر تهران ۹ درصد بار تعلیم و تربیت بر عهده مدارس غیر دولتی و در استان تهران این رقم ۲۰ درصد است.

وی بر افزایش نقش مردم در آموزش و پرورش تاکید کرد و افزود: باید در این بین دولت نقش نظارتی خود را کاهش ندهد، بلکه با افزایش نظارت بر مدارس غیر دولتی می توان سبب افزایش رضایت مندی مردم شد.

رییس شورای آموزش و پرورش استان تهران بر ارزیابی و نظارت دقیق در خصوص آموزش و نیز تمام نیروهایی که در بحث آموزش مراکز غیر دولتی کار می کنند، تاکید کرد و افزود: متاسفانه زیرساخت های آموزش در استان تهران در مقایسه با جمعیت این استان به صورت حداقلی است، در برخی از شهرستان های استان تهران، همچنان مدارس دو شیفته اداره می شوند، این در حالی است، که در سایر استان های کشور این وضعیت مشاهده نمی شود.

مقیمی افزود: در استان تهران بایستی با بهره گیری از ظرفیت خیرین و نیز گسترش مدارس غیر دولتی کاستی های موجود را جبران کرد و کمبودها در خصوص فضای آموزشی را افزایش داد.

استاندار تهران با تاکید بر حل مشکلات سرمایه گذاران علاقه مند به سرمایه گذاری در مدارس غیر دولتی گفت: فرمانداران و مدیران کل بایستی مشکلات این افراد را برطرف کنند و در این راه برخی از قوانین و ضوابط دست و پا گیر را کاهش دهند و در این راستا همه ادارات دولتی به خصوص سازمان اقتصاد و دارایی و ادارات کل تأمین اجتماعی استان تهران از اعمال قوانین دست و پا گیر برای علاقمندان سرمایه گذاری در مدارس غیر دولتی به طور جدی پرهیز کنند.

مقیمی ادامه داد: توسعه مدارس غیر دولتی راهکاری کارشناسی در جهت ارتقاء فضای آموزشی در استان تهران است و باید تلاش کنیم که این بخش با رغبت بیش‌تری در آموزش وپرورش سرمایه گذاری کند.









