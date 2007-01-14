مشاور مقام معظم رهبری گفت: ممکن است تحریم های اخیر علیه ایران، به اقتصاد و مدیریت کشور فشار آورد اما انسجام و وحدت رویه مردم و مسئولان برای دستیابی به انرژی صلح آمیز هسته‌ای، این تحریم ها را نقش بر آب خواهد کرد.