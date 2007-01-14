به گزارش خبرنگار مهر در ساری، علی اکبر ناطق نوری مشاور مقام معظم رهبری صبح امروز در حاشیه همایش بین المللی پیامبر اعظم (ص)، در ساری در جمع خبرنگاران یاد آور شد : بارها اعلام کرده ایم که ما به دنبال انرژی صلح آمیز هسته ای هستیم و بنابراین مخالفت شورای امنیت غیر منطقی است.
ناطق نوری افزود: ملت ایران از تحریم نمی هراسد و این مهم را در عرصه های مختلف بین المللی با ابراز وجود جوانان ایرانی در کشف فناروی های نوین به اثبات رسانده است.
مشاور مقام معظم رهبری تصریح کرد : مردم ایران برای دستیابی کشور به انرژی هسته ای مصمم تر از مسئولان هستند و تحقق این امر را افتخاری تاریخی برای این سرزمین کهن می دانند.
ناطق نوری در پایان خاطر نشان کرد: چنین تحریم هایی از مدتها پیش در شورای عالی امنیت ملی پیش بینی شده بود و لذا برنامه ریزی های لازم برای صادرات، واردات و سیستم مالی کشور انجام شده است.
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