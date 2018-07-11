۲۰ تیر ۱۳۹۷، ۸:۰۶

سازمان ملل خواهان لغو تصمیم جدید تل آویو علیه غزه شد

هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل در روند صلح خاورمیانه از مقامات رژیم اشغالگر قدس خواست تصمیم خود مبنی بر ممانعت از واردات کالا به نوارغزه از گذرگاه کرم ابوسالم را لغو کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، نیکلای ملادینوف هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل در روند صلح خاورمیانه در بیانیه ای تصریح کرد که نسبت به نتایج تصمیم رژیم صهیونیستی مبنی بر ممانعت از واردات کالا به نوارغزه از گذرگاه کرم ابوسالم احساس نگرانی کرده و خواهان لغو آن است.

دولت رژیم صهیونیستی روز دوشنبه واردات کالا به نوارغزه از طریق گذرگاه تجاری کرم ابو سالم و یا صادرات کالا از این منطقه به خارج را ممنوع اعلام کرد.

این تصمیم شامل ممنوعیت واردات کالا به غزه و بالعکس صادرات کالاهای این منطقه است و مسافت مجاز برای ماهیگیری فلسطینیان نیز از ۹ مایل به ۶ مایل کاهش خواهد یافت.

سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی پیشتر تهدید کرده بود که اگر ارسال بالون های آتش زا به سمت اراضی اشغالی متوقف نشود، دولت رژیم صهیونیستی مجازات های سنگین تری را بر غزه اعمال می کند.

ارسال بادبادک ها و بالون های آتش زا یکی از شیوه های مقاومتی ابتکاری جوانان فلسطینی در نوار مرزی غزه در برابر حملات و تجاوزات ارتش صهیونیستی علیه شرکت کنندگان در تظاهرات مسالمت آمیز بازگشت است که تاکنون ۱۴۴ نفر طی آن به شهادت رسیده اند.

ارتش رژیم صهیونیستی به شدت از این شیوه ابتکاری فلسطینیان به وحشت افتاده است و با وجود برگزاری نشست های متعدد برای بررسی این پدیده جدید، تاکنون نتوانسته هیچ راه حلی برای آن پیدا کند.

