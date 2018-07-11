آغاز اجرای «لیلا ... و چند مسافر» در تماشاخانه ایرانشهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل تماشاخانه ایرانشهر، نمایش - موسیقی «لیلا ... و چند مسافر» به کارگردانی محمد رحمانیان شامگاه سهشنبه ۱۹ تیر ماه در سالن سمندریان اجرای عمومی خود را آغاز کرد.
نمایش - موسیقی «لیلا ... و چند مسافر» با بازی علی عمرانی، فریبا متخصص، مهتاب نصیرپور، افشین هاشمی، سینا رازانی، احسان کرمی، سعید توکلی، سانیا سالاری، آلاله زارع طلب، محمد شاکری و با خوانندگی نیما مسیحا مطابق برنامه زمانبندی شده از سهشنبه ۱۹ تیر تا چهارشنبه ۱۰ خرداد ماه در این مجموعه تئاتری به صحنه خواهد رفت.
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