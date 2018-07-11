  1. هنر
  2. تئاتر
۲۰ تیر ۱۳۹۷، ۸:۳۵

آغاز اجرای «لیلا ... و چند مسافر» در تماشاخانه ایرانشهر

آغاز اجرای «لیلا ... و چند مسافر» در تماشاخانه ایرانشهر

نمایش - موسیقی «لیلا ... و چند مسافر» به کارگردانی محمد رحمانیان در سالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر اجرای عمومی خود را آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل تماشاخانه ایرانشهر، نمایش - موسیقی «لیلا ... و چند مسافر» به کارگردانی محمد رحمانیان شامگاه سه‌شنبه ۱۹ تیر ماه در سالن سمندریان اجرای عمومی خود را آغاز کرد.

نمایش - موسیقی «لیلا ... و چند مسافر» با بازی علی عمرانی، فریبا متخصص، مهتاب نصیرپور، افشین هاشمی، سینا رازانی، احسان کرمی، سعید توکلی، سانیا سالاری، آلاله زارع طلب، محمد شاکری و با خوانندگی نیما مسیحا مطابق برنامه زمان‌بندی‌ شده از سه‌شنبه ۱۹ تیر تا چهارشنبه ۱۰ خرداد ماه در این مجموعه تئاتری به صحنه خواهد رفت.

کد مطلب 4343601

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها