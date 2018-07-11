۲۰ تیر ۱۳۹۷، ۹:۳۶

فرماندار دامغان:

۱۷ طرح روستایی دامغان تسهیلات اشتغال‌زایی دریافت می‌کنند

دامغان - فرماندار دامغان گفت: ۱۷ طرح اشتغال روستایی و عشایری این شهرستان برای دریافت هشت میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال تسهیلات کارآفرینی به بانک‌های عامل معرفی شدند.

علی‌اصغر مجد در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه ۱۷طرح اشتغال روستایی دامغان برای دریافت تسهیلات معرفی شدند، تأکید کرد: این واحدها متقاضی هشت میلیارد و ۱۷۱ میلیون ریال وام اشتغال‌زایی هستند که با اعطای این تسهیلات، برای ۸۱ نفر از عشایر و روستائیان شغل ایجاد می‌شود.

وی افزود: تا ابتدای تیرماه جاری یک طرح اشتغال‌زایی از میان ۱۷ طرح مذکور، موفق به دریافت ۶۴میلیون تومان وام اشتغال‌زایی روستایی و عشایری شده و پرونده مابقی طرح‌ها، در بانک‌ها در دست بررسی برای اخذ تضمین است.

تسهیل در بازپرداخت تسهیلات

فرماندار دامغان ضمن بیان اینکه تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری ارزان‌قیمت و با شرایط مناسب پرداخت می‌شود، گفت: این تسهیلات به متقاضی اجازه می‌دهد تا کارگاه و یا محل کارش را در روستا احداث و مدتی هم کار کند و سپس به پرداخت اقساط مبادرت ورزد که این امر به متقاضیان اجازه می‌دهد با دغدغه کمتری به تولید بپردازند.

مجد بابیان اینکه بازپرداخت تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری شش‌ساله است، گفت: این وام‌ها دارای دوره تنفس هم هستند که خود کمک شایانی به بازپرداخت آن‌ها می‌کند.

وی افزود: هدف از ارائه این تسهیلات ارتقای اقتصاد خانوار روستایی، افزایش ماندگاری در روستاها، جلوگیری از مهاجرت، ارتقای تولیدات روستایی و ... است.

