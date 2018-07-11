علی‌اصغر مجد در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه ۱۷طرح اشتغال روستایی دامغان برای دریافت تسهیلات معرفی شدند، تأکید کرد: این واحدها متقاضی هشت میلیارد و ۱۷۱ میلیون ریال وام اشتغال‌زایی هستند که با اعطای این تسهیلات، برای ۸۱ نفر از عشایر و روستائیان شغل ایجاد می‌شود.

وی افزود: تا ابتدای تیرماه جاری یک طرح اشتغال‌زایی از میان ۱۷ طرح مذکور، موفق به دریافت ۶۴میلیون تومان وام اشتغال‌زایی روستایی و عشایری شده و پرونده مابقی طرح‌ها، در بانک‌ها در دست بررسی برای اخذ تضمین است.

تسهیل در بازپرداخت تسهیلات

فرماندار دامغان ضمن بیان اینکه تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری ارزان‌قیمت و با شرایط مناسب پرداخت می‌شود، گفت: این تسهیلات به متقاضی اجازه می‌دهد تا کارگاه و یا محل کارش را در روستا احداث و مدتی هم کار کند و سپس به پرداخت اقساط مبادرت ورزد که این امر به متقاضیان اجازه می‌دهد با دغدغه کمتری به تولید بپردازند.

مجد بابیان اینکه بازپرداخت تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری شش‌ساله است، گفت: این وام‌ها دارای دوره تنفس هم هستند که خود کمک شایانی به بازپرداخت آن‌ها می‌کند.

وی افزود: هدف از ارائه این تسهیلات ارتقای اقتصاد خانوار روستایی، افزایش ماندگاری در روستاها، جلوگیری از مهاجرت، ارتقای تولیدات روستایی و ... است.