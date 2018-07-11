مسابقات آب شیرین کن های خورشیدی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر رضا حسینی ابرده مسئول برگزاری مسابقات آب شیرین کن های دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: هدف از این مسابقات فرهنگسازی است زیرا جای تاسف دارد که فرهنگ استفاده از انرژی خورشیدی را نداریم.

وی افزود: ما در کشوری زندگی می کنیم که ۳۰۰ روز آفتابی داریم و برخی کشورها هستند که تنها در کل سال ۸۰ روز آفتابی دارند ولی بهتر از کشور ما از انرژی خورشیدی استفاده می کنند.

وی با اشاره هدف برگزاری مسابقات آب شیرین کن گفت: این مسابقات می تواند گامی برای فرهنگسازی استفاده از انرژی خورشیدی باشد و از سوی دیگر هم محیط زیست حفظ می شود.

حسینی ابرده با بیان اینکه با تکنولوژی می توان از منبع انرژی خورشیدی استفاده کرد، خاطر نشان کرد: این دوره از مسابقات با ۱۱ گروه دانشجویی در سه رشته آب شرب، آب صنعتی و میزان هدررفت صفر آب یا Zero liquid discharge /ZLD برگزار شد که در دو رشته اول هر کدام ۵ گروه و در رشته سوم به دلیل تخصصی بودن تنها یک گروه حضور داشتند.

سرپرست برگزاری مسابقات آب شیرین کن های خورشیدی افزود: ضمن اینکه باید بحران آب در کشور را در نظر داشته باشیم، در این وضعیت واقعا باید دنبال راه های جدیدی برای استفاده از پساب ها بود.

وی با اشاره به برگزیدگان این دوره از مسابقات گفت: در بخش آب شیرین کن های صنعتی ( تولید اب مقطر)، تیم ماپو رتبه اول، تیم فراسو رتبه دوم، تیم فن آوران هور رتبه سوم را بدست آوردند.

وی ادامه داد: همچنین در بخش اب شرین کن های خانگی ( آب شرب) تیم طوس رتبه اول و تیم بزرگمهر قائنات رتبه دوم را کسب کردند.