برگزیدگان مسابقه خاطره نویسی رضوی در استان فارس معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل کانون پرورش فکری استان فارس پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام مطلب فوق، گفت: هیئت داوران مرحله استانی شانزدهمین جشنواره بین المللی امام رضا علیه السلام در کانون پرورش فکری، برگزیدگان بخش های مختلف این مسابقه را که با محورهای موضوعی قدمگاه عشق «هجرت امام‌رضا(ع) از مدینه تا خراسان»، سبک زندگی امام رضا(ع) «اخلاق و آداب، زهد و عبادت، علم و دانایی، رافت و مهربانی، سخاوت و بخشش، طب‌الرضا (ع) » و «ترویج و تبیین سبک زندگی ایران اسلامی با تکیه بر فرهنگ رضوی با مصادیقی همچون محبت اهل بیت (ع)، هویت دینی، گذشت، ایثار و...» برگزار شد معرفی کردند.

زهرا افتخاری افزود: در گروه سنی ۱۱ تا ۱۳ سال، آیدار افتاده با اثر«آرزوی من و مادرم»، کژال نجیب زاده با خاطره «کادوی تولد»، هلیا مرادی با اثر «چادر مشکی» و هستی کارگر با خاطره «فرصت اجابت» به عنوان برگزیدگان این بخش معرفی شدند.

وی در ادامه گفت: همچنین فاطمه خیر آبادی با اثر«دست پر»، مهسا ابراهیمی با خاطره «آرزوی من» ، فاطمه زارعیان با اثر «آن سه دوست» و ستایش ناطری فرد با خاطره «حبه قند» رتبه های برتر مسابقه خاطره نویسی گروه سنی ۱۴ تا ۱۸ سال را به خود اختصاص دادند.

افتخاری ادامه داد: در مسابقه استانی «خاطره نویسی رضوی» از مجموع ۵۲ اثر رسیده به دبیرخانه این مسابقه در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فارس پس از داوری،‌ ۸ اثر در دو گروه سنی ۱۱ تا ۱۳ سال و ۱۴ تا ۱۸ سال به‌عنوان برگزیده استانی معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، از برگزیدگان استانی بخش های مختلف موضوعی شانزدهمین جشنواره بین المللی امام رضا علیه السلام ۲۷ و ۲۸ مرداد ماه همزمان با دهه کرامت در اداره کل کانون فارس تقدیر می شود.