باید تدبیر کنیم زائران ایرانی به سلامت به کشور بازگردند

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید محمدی در همایش سراسری مدیران ستادی و استانی سازمان حج و زیارت، مدیران مجموعه و کاروان های حج تمتع 97 در تشریح برنامه‌های انجام شده در حوزه حج تمتع امسال اظهار کرد: امسال شرایط ما حساس‌تر از گذشته است و با توجه به فقدان روابط دو جانبه، باید به‌گونه‌ای تدبیر کنیم که حدود 86 هزار نفر زائر ایرانی به سلامت این سفر را بگذرانند و بازگردند.

وی افزود: تمامی هدف ما و خادمین حجاج این است که زائران کشورمان رضایت کاملی از این سفر معنوی داشته باشند.

رییس سازمان حج و زیارت، نقش مدیران ستادی و استانی را بسیار مهم دانست و گفت: دستورالعمل های لازم به مدیران ابلاغ شده که باید در اجرای آن دقت عمل لازم وجود داشته باشد.

محمدی با بیان اینکه موضوع امنیت حجاج بسیار حائز اهمیت است و رهبر معظم انقلاب نیز سال گذشته بر این مهم تاکید داشته‌اند، گفت: موضوع امنیت و عزت حجاج ایرانی برای ما یک اصل مهم است بنابراین در توافقنامه میان طرفین بر این موضوع تاکید شده است.

وی با بیان اینکه رعایت برخی نکات ضروری به نظر می‌رسد، توضیح داد: توجه به قوانین عربستان و اهتمام به نظم و انضباط از جمله نکات مهم محسوب می شود.

رییس سازمان حج و زیارت به برخی چالش هایی که امسال در فرآیند حج وجود داشت اشاره کرد و افزود: تاخیر در تایید جداول پروازی از سوی سازمان هواپیمایی عربستان یکی از مسائل ما بوده است؛با وجود اینکه در ماههای قبل جداول پروازی به عربستان اعلام شده است و قرار بود این جداول و تاریخ پروازها از سوی سازمان هواپیمایی سعودی مورد تایید قرار گیرد ، اخیرا این مشکل در حال برطرف شدن است.

محمدی افزود: خوشبختانه با پیگیری های انجام شده جداول پروازی تا دو روز آینده نهایی خواهد شد؛ بعد از تایید جداول پروازی تاریخ دقیق اعزام ها و بازگشت ها نیز از طریق کاروان ها به زائران اعلام خواهد شد.

رییس سازمان حج و زیارت به برخی چالش های پیش رو و لزوم اطلاع رسانی صحیح در این خصوص تاکید کرد و گفت: مهمترین چالشی که با آن مواجه خواهیم بود مسئله کمبود فضا در منا است؛ به طور قطع این محدودیت و رفع آن در حیطه اختیارات ما نیست و وسعت محدوده منا را نمی توان تغییر داد.

محمدی با تاکید بر اینکه حجاج باید نسبت به شرایط ایام تشریق و به ویژه منا آگاه باشند، گفت: ممکن است عده ای بگویند در این شرایط که محدودیت و مشکل جا هست، تعداد کمتری به حج ببریم. باید توجه داشت اگر سازمان بتواند سالی یکصد هزار نفر را هم به حج اعزام کند، تشرف یک میلیون و 350 هزار نفری که از 12 سال پیش در نوبت و انتظار تشرف هستند تا 14 سال دیگر بطول خواهد کشید.اگر تعداد کمتری مثلا 50 هزار نفراعزام شوند، زمان انتظار به 28 سال افزایش خواهد یافت و ممکن است حج تمتع ، قسمت عزیزانی که سالیان متمادی در انتظار هستند، نشود بنابراین همه حجاج حاضر هستند یکی دو شب سختی و مضیقه جا را تحمل کنند اما زمینه را برای تشرف زودتر هم وطنان چشم انتظارشان فراهم کنند.

رییس سازمان حج و زیارت تصریح کرد: در عرفات نیز همین مشکل محدودیت جا و فضا وجود دارد اما چون زمان کمتری را در این محل هستیم، مشکلی پیش نمی آید.

محمدی یکی دیگر از محدودیت ها و مسائل را بحث هتل های مدینه دانست و گفت: با توجه به تخریب هتل های مدینه و عدم جایگزینی آن ، شاهد کمبود تعداد هتل ها به نسبت حجاج همه کشورها هستیم.

وی با بیان اینکه با وجود کاهش تعداد هتل ها ، سعی در فراهم آمدن بهترین هتل ها صورت گرفته است، گفت: تعداد روزهای اسکان زائران ایرانی در مدینه منوره حدود 6 روز خواهد و در این میان زائران مدینه بعد نیز باید نسبت به تفاوت ظرفیت و کیفیت هتل های مکه مکرمه و مدینه منوره توجیه شوند.

رییس سازمان حج و زیارت تصریح کرد: برخی محدودیت ها خارج از اراده ما است اما در هر صورت تلاش شده بهترین امکانات برای زائران به ویژه در ایام تشریق فراهم شود.

محمدی حجاج ایرانی را در نظم و انضباط زبانزد تمام حجاج کشورهای اسلامی دانست و تاکید کرد: باید این نظم و انضباط و همچنین نظافت در جای جای رفتار و زندگی زائران نمود داشته باشد و امیدواریم این عملکرد در ایام تشریق به ویژه در عید سعید قربان و در زمان حلق به خوبی انجام گیرد.

وی به برخی مزیت های حج امسال و تفاوت آن با گذشته اشاره کرد و افزود: امسال سعی شده از بهترین هتل ها برای زائران بهره گرفته شود و در این میان تنوع قیمت ها هم به همین دلیل شکل گرفته است.

رییس سازمان حج و زیارت با بیان اینکه آشپزخانه های پخت غذا نیز تغییر کرده است گفت: از آشپرخانه های مدرن و مجهز برای طبخ غذا استفاده می شود؛ البته امسال پخت در هتل ها نیز در دو هتل به صورت متمرکز انجام می گیرد.



محمدی با بیان اینکه امسال روند برنامه ها به صورت الکترونیکی و نرم افزاری و همچنین بر بستر موبایلی خواهد بود، گفت: فرایند مدیریت کاروان ها و مجموعه ها به صورت نرم افزاری، نرم افزاری شدن حوزه امداد، نظر سنجی به صورت موبایلی و ....بخشی از فعالیت ها بوده است.

وی تصریح کرد: بسیاری از اشکالات گذشته به ویژه در ایام تشریق و در عرفات و منا رفع شده است اما همچنان باید به برخی نکات بسیار مهم همانند زمانبندی و برنامه ریزی برای خروج زائران از چادرها دقت کرد.

رییس سازمان حج و زیارت با بیان اینکه تغییرات قابل توجهی در تدارکات عرفات صورت گرفته است ، خاطرنشان کرد: کسانی که در سالهای 92 یا 93 مشرف شده اند و امسال نیز مشرف شوند، به طور حتم این تفاوت مثبت را شاهد خواهند بود.

محمدی افزود: چادرهای اسکان زائران در گذشته به صورت سنتی و بدون امکاناتی نظیر کولر های خنک کننده بود اما امروز این چادرها به صورت مجموعه ای دایر می شوند و دارای کولر و سیستم خنک کنندگی هستند.

وی به موضوع خدمات پزشکی در مشاعر اشاره کرد و افزود: مرکز پزشکی کشورمان مکلف است تا نحوه استفاده از امکانات پزشکی عربستان در مشاعر را فراهم کند و سازوکار آن را مورد توجه قرار دهد.

رییس سازمان حج و زیارت تصریح کرد: طبق توافقنامه ای که با وزارت حج عربستان منعقد شده بر استفاده از درمانگاهها و مراکز پزشکی سعودی در مشاعر تاکید شده است که این مهم باید عملیاتی شود.

محمدی افزود: مرکز پزشکی باید هماهنگی های نهایی در این خصوص را انجام دهد و افرادی را برای تسهیل امور زائران ما در این درمانگاهها مستقر کند.

وی با بیان اینکه باید زمانبندی در ایام تشریق به صورت جدی رعایت شود، تاکید کرد: امنیت و سلامت حجاج، اصلی اساسی برای ما محسوب می شود و با افرادی که از دستورالعمل ها در زمانبندی تخطی کنند برخورد خواهد شد.

رییس سازمان حج و زیارت در پایان تاکید کرد: امیدواریم امسال نیز با رعایت نظم و انضباط و توجه به برنامه ها و دستورالعمل های ابلاغی، شاهد حجی عزتمندانه و توام با سلامت و آرامش را باشیم.