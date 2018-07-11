به گزارش خبرگزاری مهر، رامین معبودی با اعلام این خبر افزود: این طرح در راستای آگاه سازی، توانمندسازی و افزایش نشاط اجتماعی و اجرای برنامه های آموزشی، بشردوستانه، فرهنگی، اجتماعی و مذهبی محقق می شود.

وی با بیان اینکه این طرح در ۱۰ شعبه جمعیت هلال احمر استان اردبیل اجرا می شود، ادامه داد: طرح شوق رویش برای نوجوانان و جوانان اعضای جمعیت هلال احمر بوده و از ۱۵ تیرماه شروع شده و تا ۳۰ شهریور ماه ادامه خواهد داشت.

سرپرست جمعیت هلال احمر استان با اشاره به اهداف این طرح تصریح کرد: استفاده حداکثری اعضاء از امکانات موجود جمعیت هلال احمر، آشنایی اعضا با اهداف و برنامه های جمعیت، جذب نوجوانان و جوانان و آموزش دوره های مهارتی و کمک های اولیه از جمله اهداف این طرح است.

به گفته وی سالم سازی محیط جامعه از ناهنجاری های ناشی از بیکاری، توانمندسازی اعضاء در زمینه کسب مهارت ها و ارتقای نشاط اجتماعی از دیگر اهداف طرح شوق رویش است.

معبودی ادامه داد: از برنامه های بشردوستانه این طرح نیز می توان به اجرای طرح اهدای خون، ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست، ترویج فرهنگ اهدای عضو و برگزاری کاروان های نیکوکاری اشاره کرد.

وی پیش بینی کرد امسال ۱۱ هزار نفر در طرح شوق رویش تحت پوشش قرار بگیرند.