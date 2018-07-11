به گزارش خبرنگار مهر، احمد امیرآبادی فراهانی شامگاه سه‌شنبه در جلسه کارگروه اشتغال استان قم که در سالن امام جواد(ع) استانداری قم برگزار شد، با بیان اینکه دولت‌ها در ادوار مختلف نتوانسته‌اند در تخصیص اعتبارات اقتصادی و اشتغال‌زایی در مسیر واقعی خود موفق باشند، اظهار کرد: کارگروه اشتغال استان باید در تخصیص درست اعتبارات توسعه اشتغال روستایی تمام دقت خود را به کارگیرد.

وی با اشاره به اینکه واقعاً برخی‌ معلوم نیست در این مملکت چه کاره‌اند و در چند شغلی هستند، افزود: ظاهراً فردی در عین بدهکاری سنگین بانکی برای ایجاد و توسعه دامداری خود تقاضای وام از کارگروه اشتغال کرده است.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه باید جلوی سوء استفاده از بیت‌المال را گرفت، گفت: قرار نیست هرکس که نامی و قدرت دارد از هرگونه امکان و فرصت دولتی استفاده کند.

امیرآبادی فراهانی با طرح این مطلب که افکار عمومی هرگونه سوء استفاده و تبعیض در بیت‌المال را نمی‌پذیرد، اظهار کرد: خوشبختانه در چندماهه اخیر تحولات مثبتی در برنامه‌های اقتصادی و کارگروه اشتغال استان انجام گرفته است که باید با شدت بهتری ادامه یابد.