ریشه های نا آرامی های عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، مجله نیوزویک درشماره جدید خود در مقاله ای به قلم کریستوفر دیکی مدعی شده که ناآرامی های عراق ریشه در تفکرات باستانی عراقی ها دارد.

در این مطلب آمده است : قانون چشم در برابر چشم قدمت فراوانی در میان قبایل عراقی دارد و این در حالی است که "قرآن" در 1400 سال قبل به مسلمانان دستور داده این تفکرات جنگ طلبانه را کنار بگذارند، اما قبایل عراقی توجهی به این دستور کتاب مقدس ندارند و معتقدند در صورت آسیب وارده به هر یک از اعضای قبیله، آنها نیز باید آسیبی را به قبایل دیگر برسانند.



بر اساس این گزارش، در دهه 1960 کشورهای عربی و رهبران آنها به منظور مدرن شدن، خود را به کشورهای غربی نزدیک کردند، اما در این میان صدام وضعیت جداگانه ای برای کشور خود رقم زد.

صدام با حمله به کویت سبب آغاز ناآرامی ها در عراق شد و با حمله آمریکا به عراق این ناآرامی ها وارد مرحله جدیدی شد.

به گزارش نیوزویک، مردم جهان جنگ های زیادی را در سالهای گذشته به یاد دارند، اما جنگ عراق با تمام موارد گذشته تفاوت دارد.

در ادامه این مطلب آمده است : با سرنگونی صدام، روسای قبایل که اغلب در ارتش این کشور فعالیت داشتند؛ به قبایل خود بازگشتند و برای بقای خود شروع به انجام کارهای خلاف کردند.

قبایل عراقی و کارهای خلاف آنها در عراق سابقه طولانی در عراق دارد و حتی در برخی از مناطق عراق قبایل این کشور جایگاهی همانند مافیا در سیسیل ایتالیا دارند.

این مجله در پایان این گونه نتیجه گیری می کند : با توجه به این مسائل استراتژی جدید آمریکا نیز نمی تواند ناآرامی های عراق را پایان دهد و درگیر شدن نظامیان آمریکایی با قبایل عراقی فقط اختلافات میان قبایل عراقی را افزایش می دهد؛ به طوریکه اگر یکی از قبایل عراقی با نیروهای آمریکایی متحد شود؛ قبایل دیگر اقدامات تلافی جویانه ای را انجام می دهند.