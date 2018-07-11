هیرش رضایی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه حادثه تصادف بین تانکر سوخت و اتوبوس در بلوار دکتر حسینی شهر سنندج اتفاق افتاد، گفت: برخورد تانکر و اتوبوس موجب انفجار شدیدی شد و اتوبوس مسافربری آتش گرفت.

وی عنوان کرد: بر اساس آخرین و موثق ترین آمار موجود در این حادثه ۱۱ نفر جان‌خود را از دست دادند و چهار مسافر اتوبوس و سه نفر از سرنشینان خودروهای عبوری نیز زخمی شدند.

وی بیان کرد: مصدومان این حادثه ساعتی پس از مداوا از مراکز بیمارستانی این شهرستان ترخیص شدند.

مدیرکل روابط عمومی استانداری کردستان ادامه داد: علت وقوع این حادثه توسط کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است.

در حالی که مدیرکل روابط عمومی استانداری کردستان شمار کشته شدگان را ۱۱ نفر اعلام می کند که معاون آتش نشانی سنندج دقایقی بعد از وقوع حادثه از تحویل ۱۳ جسد به نیروهای امدادرسان و درمانی خبر داده بود.